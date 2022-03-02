أول ضحايا كرة القدم في أوكرانيا.. وفاة لاعبين أثناء حملة عسكرية روسية

أعلن الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين "فيفبرو" عن وفاة لاعبين أوكرانيين أثناء الحملات العسكرية الروسية على البلاد.

ومع تصاعد الأزمة الأخيرة والعمليات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا، اتخذت العديد من الاتحادات موقف معارض للجانب الروسي.

وأخرهم كان قرار الاتحادين الدولي "فيفا" والأوروبي "يويفا" بفرض الإيقاف على مشاركة المنتخبات والفرق الروسية في جميع مسابقاتهما.

ماذا جاء في البيان؟

وكتب الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين في بيان على "تويتر" أكد فيه أن فيتالي سابيلو صاحب الـ21 عامًا، ودميترو مارتينينكو صاحب الـ25 عامًا فقدا حياتهما أثناء حملة عسكرية، وأصبحا أول ضحايا كرة القدم في الحرب.

وجاء في بيان الاتحاد: "أفكارنا مع عائلات وأصدقاء وزملاء لاعبي كرة القدم الأوكرانيين فيتالي سابيلو ودميترو مارتينينكو.. أول خسارة لكرة القدم تم الإبلاغ عنها في هذه الحرب".

Our thoughts are with the families, friends, and teammates of young Ukrainian footballers Vitalii Sapylo (21) and Dmytro Martynenko (25), football’s first reported losses in this war.



May they both rest in peace. pic.twitter.com/f6l9oHHRMr — FIFPRO (@FIFPRO) March 1, 2022

بسبب صمتهم على ما يحدث في بلادهم.. هجوم أوكراني على اللاعبين الروس

من هم اللاعبان؟

سابيلو حارس المرمى الذي يلعب في فريق كارباتي لفيف من الدرجة الثالثة كان قد انضم إلى الجيش الأوكراني كقائد دبابة، لكن بحسب "ديلي ميل" توفي وهو يدافع عن العاصمة كييف يوم الجمعة الماضي.

وأصدر ناديه بيان يؤكد وفاته: "نعتز بالذكرى الابدية لهذا البطل".

في غضون ذلك، قال والده رومان سابيلو لمجلة "بيلد الألمانية": "لقد كان فتى سعيدًا ومحبًا للمرح. قُتل بسبب غارة جوية"

أما مارتينينكو الذي لعب آخر مرة مع فريق الدرجة الثانية "إف سي جوستوميل" فقد توفي إلى جانب والدته بعد أن أصابت القنابل الروسية منزله في مبنى سكني بالعاصمة.