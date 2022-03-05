أوضح موقف أبو جبل .. مرتضى منصور للأندية السعودية: لديكم المال والبركة، دعوا لنا اللاعبين

طلب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من الأندية السعودية التمتع بهبة المال والبركة الموجودة في المملكة وترك لاعبي الدوري المصري لأنديتهم، كما كشف عن حقيقة انضمام حارس مرمى الفريق "محمد أبو جبل" للنصر.

الإعلام السعودي أكد مرارًا توقيع النصر لعقد يمتد لعامين مع حارس المرمى المصري مقابل حصوله على 7 ملايين ريال سعودي سنويًا، وأشار إلى أن اللاعب سيبدأ رحلته في ملعب مرسول بارك الموسم القادم عقب انتهاء عقده مع الزمالك.

ماذا قال مرتضى منصور عن توقيع أبو جبل للنصر؟

الرئيس الفائز مؤخرًا بانتخابات رئيس مجلس إدارة النادي حتى عام 2025 أكد على استمرار "جاباسكي" بالقميص الأبيض الموسم القادم رغم عدم تجديد عقده الذي ينتهي في يونيو المقبل حتى الآن، مؤكدًا أن اللاعب لن ينضم للنصر، بقوله "أنهيت للتو اجتماعي مع أبو جبل، لن ينضم للنصر، الأمر انتهى مع كامل احترامي للنادي السعودي".

أضاف "ونقطة أخرى، أفضل دومًا الدخول من الأبواب لا النوافذ، رئيس النصر لو كان قد تحدث معي مباشرة لكان أفضل كثيرًا، الدخول من الأبواب يُوفر الوقت، لن نُجبر لاعب على البقاء دون رغبته، وسبق أن تحدثت مع رؤساء الأهلي والتعاون والاتحاد وسمحنا بانضمام محمد عبد الشافي ومصطفى فتحي ومحمود كهربا".

يُشار إلى أن حارس المرمى تألق مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا بعدما لعب أساسيًا لإصابة الحارس الأول محمد الشناوي خلال مواجهة كوت ديفوار في دور الـ16.

ما هي رسالة رئيس الزمالك للأندية السعودية؟

مرتضى منصور وخلال تصريحاته لقناة الإخبارية السعودية طلب الأندية الناشطة في الدوري السعودي بالابتعاد عن لاعبي الزمالك والاكتفاء بما لديهم من مال وبركة.

إذ قال "تحدثت مع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم وقلت له "ما شاء الله لديكم المال والبركة، البركة من تواجد الكعبة ونزول الوحي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام والأماكن المقدسة، خذوا تلك الأموال والبركة ودعوا لنا نحن اللاعبين"".

فيديو | رئيس #الزمالك ينفي اتفاق الحارس المصري "محمد أبو جبل" مع نادي #النصر.. ويؤكد: أتمنى أن تكون المفاوضات من الأبواب وليس من الشباك.. ولن أقف أمام رغبة أي لاعب يريد ترك النادي#المنتصف pic.twitter.com/ShTkj6Ngku — المنتصف - الإخبارية (@al_montasaf) March 5, 2022

وأتم رئيس الزمالك تصريحاته بالتأكيد على أن ناديه هو السبب في زيادة القيمة السوقية والمالية لأبو جبل وغيره من اللاعبين، ولذا يجب عليهم احترام ذلك عند تجديد العقد وترك تقديرهم ماديًا للنادي وإدارته.

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