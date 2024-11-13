بعد اهتمام ريال مدريد.. ليفربول يجهز "الشرط الجزائي" لضم بديل أرنولد

ما خطة الريدز؟

تتواصل التطورات بشأن مستقبل النجم الإنجليزي ترينت ألكسندر-أرنولد ظهير أيمن ليفربول، والذي لم يتوصل بعد لاتفاق بشأن تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2025.

ويحق لأرنولد التوقيع لأي نادٍ في الشتاء المقبل، في صفقة انتقال حر، على أن يرحل مجانًا بنهاية الموسم الجاري.

وربطت تقارير صحفية عديدة في إنجلترا وإسبانيا اسم أرنولد بالانتقال إلى ريال مدريد، الذي يواجه أزمات كبرى في الخط الخلفي (إصابة داني كارباخال وإيدر ميليتاو ديفيد ألابا)، مع إمكانية التحرك لضم النجم الإنجليزي في الشتاء المقبل (عن طريق الشراء بدلًا من الانتظار لضمه مجانًا في الصيف).

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وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن ليفربول يفكر في التعاقد مع بديل أرنولد -حال رحيله-، ووجه أنظاره صوب جيريمي فريمبونج لاعب باير ليفركوزن.

وأوضحت أن "ليفربول مستعد لدفع 34.7 مليون إسترليني، قيمة الشرط الجزائي في عقد فريمبونج (ينتهي في صيف 2028)".

ويقدم صاحب الـ24 عامًا مستويات مميزة على الرواق الأيمن، حيث صنع 3 أهداف وسجل رابع في الدوري الألماني هذا الموسم، علمًا بأنه كان جزءًا من فريق مانشستر سيتي تحت 21 عامًا، قبل أن ينضم إلى سيلتك ومنه إلى ليفركوزن.