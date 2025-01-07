"يضطر للنوم في فالديبيباس" .. لاعبو ريال مدريد يتفاجأون بظروف روبرتو كارلوس الطارئة بعد انفصاله عن زوجته!

ماذا حدث؟

انفصل الأسطورة البرازيلي روبرتو كارلوس، نجم ريال مدريد السابق عن ماريانا لوكون، بعد علاقة زواج استمرت لأكثر من 15 عامًا.

وحسب برنامج " Fiesta"، فإن لاعبي ريال مدريد فوجئوا بوجود ضيف استثنائي في المدينة الرياضية يوم الأحد الماضي، وهو روبرتو كارلوس سفير النادي.

وأضاف: "تزوج البرازيلي من ماريانا لوكون عام 2009، ويبدو أن اتفاق الطلاق سيكون معقدًا بسبب الثروة الكبيرة التي يمتلكها لاعب كرة القدم السابق، والتي تقدر بحوالي 160 مليون يورو".

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وأوضح: "والدا زوجة روبرتو كارلوس يعيشان في إحدى ممتلكاته، بينما تقيم زوجته في المسكن الرئيسي، ولهذا السبب قرر الانتقال مؤقتًا إلى المدينة الرياضية لريال مدريد في فالديبيباس".

وقبل 10 سنوات، اعترف البرازيلي في مقابلة شهيرة بأن لديه 11 ابنًا (معترف بهم) من 7 نساء مختلفات، اثنان منهم أطفال ماريانا، التي ينفصل عنها حاليًا.