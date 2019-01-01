الانتقالات

بعد انضمامه بثلاثة أسابيع سكرتل يفسخ تعاقده مع أتلانتا

آخر تحديث
التعليقات()
Atalanta
لاعب ليفربول السابق يرحل عن أتلانتا بعد قرابة شهر من انضمامه
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

أشارت تقارير صحفية، إلى أن المدافع السلوفاكي مارتن سكرتل، قام بفسخ تعاقده مع فريق أتلانتا الإيطالي بعد ثلاثة أسابيع من انضمامه.

وانضم صاحب الـ 34 عاماً إلى أتلانتا، الشهر الماضي بعقد يمتد إلى موسم واحد، في صفقة انتقال حر بعد نهاية رحلته مع فنربخشة التركي.

وشارك لأول مرة الأسبوع الماضي أمام سبال في المباراة التي ربحها فريقه بثلاثة أهداف لهدفين، وكان من المتوقع أن يجلس على مقاعد البدلاء اليوم أمام تورينو.

ووفقاً لصحيفة لاجزيتا ديلو سبورت، فإن المشاكل الجسدية له، هي السبب الرئيسي من استبعاده من التشكيلة الأساسية أمام تورينو مساء الليلة.

اختيارات المحررين

فالنسيا يدخل سباق إيكاردي

وتشير التقارير أيضاً، إلى أن خلافات بين سكرتل والمدير الفني للفريق جاسبريني، هي السبب في فسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضي.

جدير بالذكر أن أتلانتا وقع مع مانشستر سيتي الإنجليزي وشاختار الأوكراني ودينامو زغرب الكرواتي في مجموعة واحدة بدوري أبطال أوروبا.

إغلاق