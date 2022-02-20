أنشيلوتي يعترف: لا أحد سعيد بما يقدمه ريال مدريد

علق مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي على انتصار فريقه على ديبورتيفو ألافيس بثلاثية نظيفة مساء السبت لحساب منافسات الدوري الإسباني وأكد على تفهمه لغضب الجماهير.

الملكي عاد سريعاً لسكة الانتصارات عقب التعثر الأوروبي أمام باريس سان جيرمان الثلاثاء الماضي وأكرم ضيفه بثلاثية عززت موقعه في صدارة الترتيب. اقرأ التفاصيل هنا.

ماذا قال أنشيلوتي عقب المباراة؟

ونقلت "ماركا" تصريحات المدرب الإيطالي عقب فوز فريقه: "احتجنا لهذا النوع من المباريات، افتقدنا للجودة في الشوط الأول، نملك نقطة ضعف فيما يخص الأشواط الأولى وسنقوم بعلاج الأمر".

وأضاف: "صحيح أن الخصوم يضغطون بشكل أكبر بالشوط الأول، أن يسجل المهاجمون هذا أمر جيد، كانت مشكلة لنا، طالبت اللاعبين بالهدوء بعد الهدف الأول وأعجبني ما قام به أسينسيو".

ماذا قال أنشيلوتي عن ردة فعل الجماهير الغاضبة؟

وعلق المدير الفني على صافرات الاستهجان والتعليقات الغاضبة بحق فريقه مؤخراً: "الجمهور يقيم ما نقوم به ولم يعجبهم ما نقدم وقاموا بالتعبير عن ذلك".

وأكمل: "لم يكن أي أحد سعيداً بما قدمنا في الشوط الأول، لذا نعم، الجماهير متصلة بنا".

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