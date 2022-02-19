تحليل ريال مدريد | فليحمد أنشيلوتي الرب أنّ المنافس ديبورتيفو ألافيس

وكأننا شاهدنا هذه المباراة من قبل، ليست ديجافو ولكنّه كارلو أنشيلوتي!

ريال مدريد انتصر على ديبورتيفو ألافيس بثلاثية نظيفة وحافظ على موقعه في الصدارة في مباراة شهدت لحظات إثارة ودقائق ملل وتكرار.

لقاء لم يختلف عن مواجهة غرناطة في الجولة قبل الماضية، وربما حتى لا تختلف عن مواجهة فياريال التي انتهت بالتعادل السلبي، باختصار هي لقاء تكرار عيوب أفكار أنشيلوتي.

ريال مدريد بدأ المواجهة بالشكل المعتاد 4-3-3 وفقط لعب فالفيردي أساسيًا على حساب توني كروس بطلب من اللاعب ذاته – بحسب صحيفة ماركا – ولكن الأسلوب واحد والمحاولات كلها من الجهة اليسرى لفينيسيوس والتي أضحت مقروءة ومفهومة لكل منافس.

نقل للكرة دون فائدة، وتحركات بلا طائل، ودراسة سهلة لكل تمريرة ومراوغة يقوم بها نجوم ريال مدريد.

لكن المنافس هو ديبورتيفو ألافيس، وبالتالي لن يصبح قادرًا على الرد بالمرتدات السريعة ولم ينجح في التماسك وقت أطول.

حتى جاءت لحظة الموهبة الفردية والتي تدفع كارلو للإبقاء على أسينسيو رغم أزمات التغطية الواضحة وعيوبه الدفاعية، ولكنّه قادر على تصويب كرة من خارج منطقة الجزاء لتهز شباك المنافس.

ألم أقل لكم إنها تشبه مواجهة غرناطة؟!

بعد الهدف صار ريال مدريد في الوضع الذي يفضله دومًا، متقدم في النتيجة ويجبر الفريق المنافس على التحرك قليلًا لاستغلال أنصاف المساحات بعبقرية بنزيما وذكاء فينيسيوس في التحرك وظهر ذلك في الهدف الثاني، ثم هدف أخير من ركلة جزاء.

المنافس كان ألافيس فظهر العجز، لكن شكل ريال مدريد في الملعب في 2022 مقلق للغاية، وأفكار كارلو أنشيلوتي صارت مكررة بلا طعم ولا لون، ولذلك أمام فريق متماسك وبعناصر قوية مثل باريس سان جيرمان فشل تمامًا في الوصول لمرمى دوناروما.

بالشكل الحالي ربما ينجح ريال مدريد في حصد لقب الدوري بسبب تخبط المنافسين، ولكن أوروبيًا فالأمر سيبقى مقلقًا حتى لو تجاوز باريس سان جيرمان في الجولة المقبلة، لأنّ التحدي الحقيقي لأي مدرب أن ينجح في تطوير أفكاره مع مرور الموسم.

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