"لم نخرج إلا بالسب والشتم" .. حملة لانسحاب العراق من كأس الخليج!

غضب كبير في وسط أسود الرافدين عقب وداع خليجي 26..

لا تزال توابع وداع المنتخب العراقي لكأس الخليج العربي الكويت 2024 "خليجي 26" قائمة بل ومشتعلة، إذ أُطلقت حملة للمطالبة بعدم المشاركة في أي نسخة مقبلة من البطولة.

أسود الرافدين تلقوا الهزيمة أول أمس السبت، أمام المنتخب السعودي بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات، ليودعوا البطولة محتلين المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط.

لكن الأزمة ليست في الوداع المبكر، إنما في "شماتة" البعض في الإطاحة بأسود الرافدين، خاصةً وأن يونس محمود؛ نائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، أشعل أجواء البطولة، بضحكته الساخرة عندما سُئل عن قدوم المنتخب السعودي للتتويج باللقب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تلك الحملة الشامتة، دفعت الجمهور العراقي لإطلاق وسم "#انسحاب_العراق_من_كاس_الخليج"، والذي جاء ضمن المواضيع الأكثر تداولًا عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية..

على سبيل المثال لا الحصر، كتب أحد المشاركين في الوسم: "مطلب شعبي وجماهيري لا نتشرف بمن يقلل قيمة العراق العراق شامخ ويضل شامخ خسارتنا تزيدنا قوة الحياة ماوكفت ولا انتحر واحد أو مات بس الموقف يضل بطوله الخليج السابقة شجعنه كل الفرق ودخلوا معززين مكرمين لكن لايغزر مع الحاقدين اي شي"، وعلق آخر: "اضمن لكم إذا انسحب العراق ستفقد البطولة أي قيمة فنية وجماهيرية لها. مستويات منتخبات الخليج متقاربة ولا نخرج باستفادة صراحة غير السب والشتم والفتن يجب أن يضغط الإعلام والجمهور باتجاه الإنسحاب العراق أكبر من هذه البطولة المتواضعة"، قبل أن يضيف ثالث: "في البصرة استقبلناهم وضيفناهم وحطيناهم على روسنا، اليوم ردوها لنا سب وشتم وغلط وطرد وقذف بعراض الناس عرفنه مين يحبنه مين يكرهنه افضل شي ننسحب. ويللا كل يعمل بأخلاقه، خيرا تعمل شرا تلقى".

يذكر أن المنتخب العراقي توج باللقب الخليجي من قبل أربع مرات؛ أعوام 1979، 1984، 1988 و2023.