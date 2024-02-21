"انتهت صلاحية عرض التجديد".. صفقة مجانية "على طبق من ذهب" لبرشلونة

هل يحسمها الفريق الكتالوني؟

يبدو أن مهمة سهلة تنتظر برشلونة الذي يتطلع للتعاقد مع لاعب وسط مدافع في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكان برشلونة يفكر في ضم جويدو رودريجيز لاعب ريال بيتيس في الميركاتو الشتوي الماضي، إلا أنه تعرض لإصابة قوية في الساق مطلع شهر ديسمبر.

وينتهي عقد صاحب الـ29 عامًا بنهاية الموسم الجاري، علمًا بأنه انضم إلى بيتيس في يناير 2020 قادمًا من أمريكا المكسيكي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال رئيس بيتيس أنخيل هارو، في مقطع مصور اليوم الأربعاء، إن "صلاحية عرض تجديد جويدو رودريجيز انتهت. إنه ليس على استعداد للتحدث بطريقة قوية، أيا كان اليوم الذي يريده سنجلس".

وخاض جويدو 19 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات، تمكن خلالها من تسجيل هدف واحد وصناعة آخر بإجمالي 1468 دقيقة، علمًا بأنه يغيب منذ منتصف ديسمبر الماضي بسبب الإصابة.