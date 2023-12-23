انتهت اللعنة.. تحديد موعد ظهور أردا جولر مع ريال مدريد

تم دمجه بالفعل مع المجموعة

تلقى ريال مدريد نبًأ سعيدًا بشأن موعد عودة لاعب الفريق الشاب أردا جولر، الذي يغيب منذ بداية الموسم بسبب الإصابة.

وقال الصحفي المقرب من ريال مدريد توماس جونزاليس، في بث مباشر، إنه يمكن للميرنجي الاعتماد على جولر مطلع العام المقبل، في مواجهة ريال مايوركا يوم 3 يناير.

وأضاف: "لقد تم دمجه بالفعل مع المجموعة، ويتدرب مثل بقية زملائه في الفريق".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وزاد: "سيظهر جولر لأول مرة ضد مايوركا، ويمكنه اللعب لمدة 10 أو 15 دقيقة، وضد أراندينا (دور الـ32 من كأس الملك) سيكون في التشكيلة الأساسية".

وسيمنح ريال مدريد اللاعب التركي أول ظهور له بعد بضعة أشهر من العديد من المشاكل الجسدية التي أثرت عليه أيضًا على المستوى النفسي.