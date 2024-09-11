انتكاسة جديدة! .. ميسي يثير الشكوك والخوف داخل إنتر ميامي بسبب إصابته

جدل كبير حول موعد عودة النجم الأرجنتيني

كشفت تقارير صحفية، عن تطور مفاجئ في حالة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي، في ظل استعداداته للعودة إلى فريقه بعد فترة غياب للإصابة.

ميسي تعرض لإصابة قوية في كاحله الأيمن خلال نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024 التي فاز بها منتخب بلاده، ولم يظهر بعدها في أي مباراة تنافسية أخرى سواء مع الأرجنتين أو إنتر ميامي، وسط غموض حول موعد عودته.

وذكر الصحفي جوزيه أرماندو، المتخصص في متابعة أخبار نادي إنتر ميامي، أن هناك شكوك جدية حول حالة ليونيل ميسي وغموض كبير يغلف موعد عودته.

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وأضاف في تغريدة عبر حسابه بمنصة "x" (تويتر سابقًا): "ميسي تدرب الأسبوع الماضي مع المجموعة لكنه ليس متأكدًا مما إذا كان سيكون جاهزًا للمشاركة مع الفريق بنسبة 100% أم لا".

وتابع: "هناك احتمالية لتعرضه لانتكاسة مرة أخرى، وسيظل الوضع تحت الترقب حتى يتم رؤيته وهو يتدرب مرة أخرى".

وأضاف في تغريدة أخرى، أن نجم منتخب الأرجنتين تغيب عن الجزء الأول من الحصة التدريبية لفريق إنتر ميامي، ولا يوجد حتى الآن أي تقرير رسمي عن الأسباب.

وكان جوليان جريسيل زميل ليونيل ميسي في إنتر ميامي، قد أكد تحسن حالة النجم الأرجنتيني واقتراب عودته إلى الملاعب من جديد، قائلًا: "أتوقع أن يكون جزءًا من الفريق في المباراة القادمة ضد فيلادلفيا، هذا هو الاحتمال الأقرب للواقعية، بعد حصوله على مهلة لمدة أسبوعين، لأنه لا يزال يتدرب بحدود بعض الشيء".