"الخصوم يشعرون بالخوف" .. زميل ميسي يُعلن موعد عودته للظهور مع إنتر ميامي

أنباء سعيدة لعشاق النجم الأرجنتيني

كشف جوليان جريسيل زميل ليونيل ميسي في إنتر ميامي، عن تحسن حالة النجم الأرجنتيني واقتراب عودته إلى الملاعب من جديد.

ميسي تعرض لإصابة قوية في كاحله الأيمن خلال نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024 التي فاز بها منتخب بلاده، ولم يظهر بعدها في أي مباراة تنافسية أخرى سواء مع الأرجنتين أو إنتر ميامي، وسط غموض حول موعد عودته.

جريسيل قال في بودكاست "بلاير/مانجر" عن حالة ميسي:"لم يعد يعرج وتواجد في تدريبات الفريق، لكني أؤمن أنه كان من المبكر ظهوره في المباراة السابقة ضد شيكاغو، لأنه اتخذ قرارًا بمنح نفسه أسبوعين قبل العودة، وهناك عطلة دولية سيكون عليه التواجد مع منتخب بلاده خلالها".

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وأضاف:"أتوقع أن يكون جزءًا من الفريق في المباراة القادمة ضد فيلادلفيا، هذا هو الاحتمال الأقرب للواقعية، بعد حصوله على مهلة لمدة أسبوعين، لأنه لا يزال يتدرب بحدود بعض الشيء، الجهاز الطبي يتعامل معه بحذر ويحاول معرفة ما يشعر به بشكل يومي".

وفي نهاية حديثه أعرب جريسيل عن سعادته بعودة ميسي من جديد للتدريبات قبل مواجهة فيلادلفيا في 14 سبتمبر الجاري، مشيرًا إلى أن اقترابه من الظهور في الملاعب يجعل الخصوم يشعرون بالخوف الشديد منه، لأن إنتر ميامي سيدخل في مرحلة حاسمة من الموسم عند استعادة صاحب الـ37 سنة.