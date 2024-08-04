هل يفعلها؟

يستهدف المهاجم الدنماركي مارتن بريثوايت شراء نادي إسبانيول، الذي رحل عنه الشهر الماضي صوب جريميو البرازيلي في صفقة انتقال حر.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن برايثوايت يدرس الحسابات المالية ليصبح "أكبر المساهمين في نادي إسبانيول"، بعد صعوده إلى الدرجة الأولى.

وسبق وهاجم برايثوايت مجلس إدارة إسبانيول بشأن مفاوضات تجديد عقده، إذ قال: "قبل عام قدم لي النادي عرضًا للتجديد، لكنه كان غير محترم، دعونا نرى ما إذا كانوا يريدون مني البقاء هنا، لأن العرض الذي تلقيته قبل عام يظهر أنهم لا يثقون بي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

يشار إلى أن النجم الدنماركي يختلف عن معظم لاعبي كرة القدم، الذين يعتمدون في عيشهم على الراتب الذي تجلبه لهم اللعبة الجميلة، إلا أن مارتن هو صاحب شركة أعمال تجارية عديدة في الولايات المتحدة وغيرها، ما يسمح له بالظهور في قائمة فوربس كأحد أغنى لاعبي كرة القدم.

ويرغب برايثوايت في الإطاحة بأصحاب النادي الحاليين، الذين لم يسمحوا له بالرحيل الصيف الماضي بحثًا عن نادٍ في الدرجة الأولى، ما كلفه عدم المشاركة في بطولة أمم أوروبا مع الدنمارك.