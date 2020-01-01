وكيل جناح ساسوولو يؤكد اهتمام تشيلسي وبرشلونة بضمه

مستوى لاعب تشيلسي السابق يلفت الأنظار تجاهه

كشف شقيق ووكيل أعمال جيريمي بوجا جناح نادي ساسوولو، عن اهتمام تشيلسي وبرشلونة الشديد بالحصول على خدماته في أقرب فرصة ممكنة.

تشيلسي سبق وأن باع بوجا للفريق الإيطالي في 2018، بعدما ظهر اللاعب في مباراة واحدة مع البلوز، حيث قضى معظم فترته مع النادي اللندني معاراً لأندية أخرى.

وقال دانييل وكيل أعماله:"في ديسمبر الماضي جلست مع مارينا جرانوسكايا المدير التنفيذية لتشيلسي، لأنها تتابع موسمه المميز بكل اهتمام".

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وأضاف:"حتى الآن لا توجد عروض رسمية، ولكن هناك اهتمام قوي من برشلونة أيضاً حيث طلبوا بعض المعلومات والتفاصيل عنه".

تابع:"نابولي كذلك يريد ضمه ولكن الاتصالات الأقوى كانت من الدوري الإنجليزي والفرنسي، مما يجعلني أشعر بفخر شديد لكل ما يقدمه من مستوى مبشر بمستقبل رائع".

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وتألق بوجا بشكل لافت مع ساسوولو بالدوري الإيطالي هذا الموسم، حيث نجح في تسجيل 7 أهداف وصناعة هدفين بالنسخة الحالية من البطولة.

يذكر أن العديد من التقارير الصحفية أكد إدراج تشيلسي لبند إعارة الشراء في عقد صاحب الـ23 سنة، حيث قد تصل قيمته لحوالي 12.7 مليون جنيه إسترليني.