يوفنتوس يرفض محاولة إيفرتون لضم رابيو

لاعب الوسط الفرنسي قد يبقى مع النادي الإيطالي

رفض نادي يوفنتوس الإيطالي، محاولة نظيره الإنجليزي إيفرتون، من أجل التعاقد مع لاعب وسط الفريق أدريان رابيو خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

مستقبل اللاعب الفرنسي يبدو غامضاً مع البيانكونيري خلال هذا الموسم، بسبب قلة مشاركاته منذ انضمامه من باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر الصيف الماضي.

موقع "كالتشيو ميركاتو" أكد محاولة إيفرتون التعاقد مع اللاعب بشكل نهائي، بناء على طلب المدرب الجديد كارلو أنشيلوتي.

وأوضح أن العرض الذي بلغت قيمته 30 مليون يورو قوبل بالرفض، لأنه لم يكن ملائماً لمطالب يوفنتوس المالية في الفترة الحالية.

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ومن المتوقع عودة النادي الإنجليزي مرة أخرى لمحاولة ضم رابيو، لحاجته لبعض التدعيمات بخط الوسط، نظراً لغياب البرتغالي أندري جوميز لفترة طويلة.

يذكر أن أرسنال يعتبر من المهتمين أيضاً بضم رابيو، لكن تأكد استمرار السويسري جرانيت جاكا، قد يفتح الطريق أمام إيفرتون لخطف الصفقة.