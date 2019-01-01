توريرا يُلمح بالرحيل عن أرسنال في يناير

اللاعب قد يتجه للدوري الإيطالي بعد فشله في التأقلم مع أرسنال

رفض لوكاس توريرا لاعب وسط أرسنال، التأكيد على استمراره مع الفريق الإنجليزي، وسط التكهنات المحيطة بمستقبله.

توريرا ارتبط بالعودة للدوري الإيطالي خلال الأيام القليلة الماضية، والانتقال لأي من ميلان أو نابولي في يناير.

وكيل أعماله خرج مؤخراً لإثارة الجدل حول مصير الأوروجوياني، مؤكداً شعوره بعدم السعادة بمركزه مع المدفعجية.

وهو ما علق عليه اللاعب قائلا:"الآن كل تركيزي مع أرسنال ولا يمكنني الحديث عن أي نادي آخر".

وأضاف:"عندما يفتح سوق الانتقالات سنرى ما سيحدث وقتها".

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وأما عن اللعب لبوكا جونيورز الأرجنتيني:"يعتبر من أحلامي التي أتطلع لتحقيقها في المستقبل لاحترامي الكبير لما يمثله هذا النادي".

ويستعد توريرا مع أرسنال لمواجهة ساوثامبتون غداً السبت بالدوري الإنجليزي، في مباراة قد تؤثر بشكل كبير على مصير مدربه أوناي إيمري.