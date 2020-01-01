أخبار سوق الانتقالات: رونالدو باقٍ في يوفنتوس وبوجبا مطلوب في الريال

تعرف على أخبار سوق انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الأحد 26 أبريل 2020، وما هي آخر أخبار الفرق استعدادًا لميركاتو الصيف 2020؟

انتهت فترة سوق الانتقالات الشتوية دون الكثير من الصفقات الصاخبة، حيثُ كان الاعتماد الأكبر على اللاعبين الذين خرجوا من حسابات المدربين طوال النصف الأول من الموسم ويبحثون عن فرق أخرى من أجل المشاركة.

مانشستر يونايتد حاول أن يدعم الثغرات التى ظهرت خلال النصف الأول من خلال صفقتي برونو فيرنانديش في وسط الملعب للإصابات الكبيرة في هذه المنطقة بالإضافة إلى إيجالو لتعويض غياب راشفورد، وفي المقابل نجح بوروسيا دورتموند في ضم صفقتين من المتوقع أن تساعدا الفريق كثيراً خلال النصف الثاني وهما: المهاجم المتميز هالاند بالإضافة إلى إيمري تشان.

ولم تتحرك الفرق الإسبانية كثيراً في هذا الميركاتو على رأسها ريال مدريد و برشلونة باستثناء بعض اللاعبين الشباب المتألقين في الدوري البرازيلي

المزيد من الفرق

وتعتبر أهم صفقات الميركاتو الشتوي هي انتقال النجم الدنماركي إريكسين من نادي توتنهام إلى نادي الإنتر بصفقة قدرت ب 20 مليون يورو بالإضافة إلى ظهور النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مُجدداً في الدوري الإيطالي من خلال انتقاله من الدوري الأمريكي إلى ميلان في محاولة أخيرة لإنقاذ الفريق هذا الموسم.

الجدير بالذكر أن أخبار سوق الانتقالات لم تنته مع نهاية شهر يناير بل تستمر إدارات الأندية الكبرى في إبرام الصفقات خلف الكواليس قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة، وذلك تجنباً للمزايدات الكبيرة التي يعتمد عليها اللاعبون لرفع قيمتهم السوقية.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات التي تم تداولها اليوم الأحد 26 أبريل 2020.

أخبار يوفنتوس اليوم | انتصار مزودج على ريال مدريد والتضحية بإيكاردي

أخبار سوق الانتقالات اليوم الأحد 26 أبريل 2020:​

فيورنتينا لن يكون عائقًا في طريق كييزا

بحسب روكو كوميسو مالك فيورنتينا أن الفريق لن يقف في طريق فيديريكو كييزا إذا ما أراد الرحيل ليوفنتوس ، لكنه لن يرضى برحيله في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

ورغم تصريح مالك الفيولا، لن يكون الطريق مفتوحًا أمام البيانكونيري للحصول على توقيع الإيطالي الدولي، حيث يحظى اللاعب باهتمام مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان والإنتر .

مانشستر يونايتد يراقب كامافينجا

يحظى لاعب رين إدواردو كامافينجا بمتابعة مانشستر يونايتد رغبةً في ضمه في سوق انتقالات صيف 2020.

وقد يكون اللاعب هو البديل المحتمل لبول بوجبا القريب من الرحيل، لكنه يحظى باهتمام يوفنتوس وبرشلونة وهو ما قد يشكل صعوبة في عملية انضمامه لأولد ترافورد.

بوجبا على رأس قائمة أولويات ريال مدريد

أشارت ESPN إلى أن بول بوجبا هو المطلب الأول لريال مدريد في سوق الانتقالات القادمة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يرتبط فيها الفرنسي بالانضمام للملكي، حيث يحظى بإعجاب مواطنه زين الدين زيدان منذ سنوات.

يوفنتوس لا يفكر في بيع دي ليخت

قالت كوريري دي تورينو أن يوفنتوس لن يترك ماتياس دي ليخت يرحل في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وارتبط المدافع الهولندي بالانضمام لمانشستر يونايتد أو برشلونة في الميركاتو، لكن حتى الآن لا توجد أي نية لدى البيانكونيري في بيعه.

ريال مدريد لن يحتفظ بأريولا

بحسب تقارير نشرت على آس الإسبانية، فإن ريال مدريد لن يحتفظ بألفونس أريولا وسيعيده لباريس سان جيرمان مع بدياة سوق الانتقالات.

ويقضى الفرنسي فترة إعارة هذا الموسم مع الريال من البي إس جي، لكنه لم يقدم المستوى المنتظر منه خاصةً مع تألق كورتوا، وهو ما دفع الميرينجي إلى التفكير في قطع إعارة أندري لونين من أوفيدو.

مورينيو يحصل على موافقة مونييه

أشارت تقارير للديلي ميل إلى أن جوزيه مورينيو تحدث مع توماس مونييه بشأن انضمامه لتوتنهام في سوق انتقالات صيف 2020، وذلك بالرغم من عدم حصوله على موافقة دانييل ليفي رئيس السبيرز حتى الآن.

وينتهي عقد البلجيكي مع العاصمي الفرنسي هذا الصيف، وهو ما يشير إلى قرب رحيله إلى لندن، لكن هذا الأمر مقرون بالحصول على موافقة رئيس النادي.

رونالدو باقٍ في يوفنتوس

أنكر كريستيانو رونالدو جميع الأخبار التي تشير إلى عودته إلى مانشستر يونايتد مع بداية الميركاتو، وأكد أنه سيبقى في يوفنتوس ، وذلك بحسب توتوسبورت.

وكانت هناك الكثير من الأخبار التي أشارت إلى أن البرتغالي سيعود لأولد ترافورد هذا الصيف، لكن على ما يبدو أن سيبقى في تورينو.

توتنهام مهتم براكيتيتش

بحسب سبورت الكتالونية فإن توتنهام على وشك التحرك من أجل ضم متوسط الميدان إيفان راكيتيتش من برشلونة في سوق الانتقالات.

وهناك عدد من الأندية ترغب في ضم الكرواتي، على غرار يوفنتوس ونابولي وأتلتيكو مدريد.