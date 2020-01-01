محاولات من نابولي لحسم صفقة كافاني

إغراءات مالية من النادي الإيطالي للمهاجم الأوروجوياني

يطمح نادي نابولي الإيطالي، أن يكون المهاجم الأوروجوياني إدينسون كافاني، هو صفقته الأولى خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

كافاني ينتهي عقده مع باريس في الصيف، ولم يتوصل لاتفاق حول التجديد حتى الآن، مع عدم وجود أي مؤشرات لاستمراره، خاصة بعد توقف النشاط الكروي حالياً بسبب فيروس كورونا.

صحيفة "توتو سبورت" أكدت أن نابولي يريد استغلال الفترة الحالية، للدخول في مفاوضات مكثفة مع الأوروجوياني من أجل إعادته مرة أخرى للفريق، في صفقة انتقال حر.

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ومن المقرر أن يعرض النادي الإيطالي راتب سنوي قيمته 7 مليون يورو، وعقد مدته 3 سنوات، مع مكافأة توقيع قدرها 7 مليون يورو.

صفقة كافاني تأتي ضمن محاولات نابولي لإحداث ثورة في خط هجومه، حيث يستهدف التعاقد مع الإيطالي شيرو إيموبيلي أيضاً، ولكن فكرة رحيله عن لاتسيو تبدو صعبة.

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وعلى الجانب الآخر لم يتحدد موقف باريس حتى الآن من صاحب الـ33 سنة، حيث تبقى جميع الخيارات مفتوحة بعرض للتجديد، أو يتم السماح له بالرحيل بالمجان.

يذكر أن نابولي كان محطة التألق الأهم في حياة كافاني، حيث كان البوابة التي انتقل من خلالها لباريس في 2013 مقابل 64 مليون يورو.