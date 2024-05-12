انتصر الشر بإنجلترا.. حارس يخدع منافسه بطريقة غير أخلاقية في ركلات الترجيح!

في نصف نهائي البلاي أوف

شهدت مباراة كرو ألكساندرا ودونكاستر على ملعب إيكو باور ستاديوم، في نصف نهائي البلاي أوف من الليج تو الإنجليزي (لتحديد الصاعد إلى الليج وان) حدثًا غير رياضي مفاجئ.

وأقدم ماكس سترييك، حارس كرو، على تصرف غريب قبل ركلات الترجيح، إذ انقض على زجاجة المياه الخاصة بلو توتالا حارس أصحاب الأرض، المدون عليها معلومات بخصوص منفذي ركلات الترجيح، وألقاها في المدرجات.

وتمكن سترييك من التصدي لركلتي جزاء، ما منح فريقه الفوز (4-3)، والتأهل إلى نهائي ويمبلي الحاسم.

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ويعد تأهل كرو بمثابة المفاجأة، إذ خسر الفريق في موقعة الذهاب بعقر داره بثنائية نظيفة، لكنه عوّض في الإياب، وذهب بالمباراة إلى ركلات الترجيح، قبل أن يتأهل إلى النهائي.

ويشعر فريق دونكاستر بخيبة أمل كبيرة، حيث تعرض الفريق لأول خسارة منذ 13 مباراة، بينما حقق كرو –قبل هذه المباراة- انتصارين فقط من من آخر 13 مواجهة.