"امنعوه من الاعتزال يا يويفا!" .. طلب مفاجئ من مورينيو عن نجم الريال بعد الفوز بالخامسة عشرة!

بعد تتويج الريال باللقب الخامس عشر..

وجه المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، طلبًا مثيرًا للجدل إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بمنع الألماني توني كروس، نجم وسط ريال مدريد الإسباني، من الاعتزال، بعدما قاد فريقه للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

وتقلد ريال مدريد التاج الأوروبية، للمرة 15 في تاريخه، بعد الفوز على بوروسيا دورتموند الألماني بنتيجة (2-0)، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن.

وقال مورينيو، عبر فضائية TNT SPORTS، إنه يطالب الاتحاد الأوروبي بالتدخل لمنع توني كروس من الاعتزال، بعدما ودع الألماني جماهير الملكي أثناء مغادرة ملعب المباراة للتبديل، مؤكدًا أن كروس لا يزال في ذروة العطاء، ليصيح المدرب البرتغالي "إلى الفيفا والاتحاد الأوروبي، اتخذوا قرارًا وامنعوه من الاعتزال!".

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ومن ناحية أخرى، أكد مورينيو أن جناح ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي سجل الهدف الثاني في النهائي، كان يستحق بطاقة حمراء، وأنه كان محظوظًا لعدم تلقي إنذار ثانٍ في اللقاء، بعدما رصدته عدسات المباراة وهو يسقط على أرض الملعب دون أن يلمسه أحد، واصفًا الحركة بأنها (غوص) من اللاعب، فيما فوجئ شلوتبيرك، لاعب دورتموند، بتلقيه بطاقة صفراء للاعتراض على قرار الحكم.

وكان فينيسيوس قد تلقى بطاقة صفراء بالفعل في المباراة، بداعي التدخل على حارس دورتموند، كوبيل، فيما كاد سقوط اللاعب أن يؤدي إلى نهاية مبكرة لأمسيته في المباراة النهائية.

وقال مورينيو عن تتويج الريال بلقب دوري الأبطال، إنه لم يكن متفاجئًا من قدرة الفريق على قلب الأمور رأسًا على عقب، فهذا هو الحمض النووي للفريق، حسب وصفه.