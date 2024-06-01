بأقل مجهود .. ريال مدريد يحصد الـ 15 ضد دورتموند المنحوس!

ريال مدريد يحسم لقبه الـ 15 في دوري أبطال أوروبا...

حسم ريال مدريد، لقب دوري أبطال أوروبا، للمرة الـ 15 في تاريخه بعد التغلب على بوروسيا دورتموند، في المباراة النهائية لموسم 2023-2024، والتي جمعت بينهما على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

بوروسيا دورتموند، سيطر على مجريات الشوط الأول وبدأ المباراة بقوة وكان الطرف الأخر، حتى جاء التهديد الأول في المباراة بالدقيقة 21 عندما انفرد اديمي بمرمى كورتوا، ثم سدد تسديدة قوية ارتطمت بداني كارفاخال وخرجت إلى ركنية.

واستمرت محاولات دورتموند، وفي الدقيقة 24، وصلت تمريرة إلى فولكروج، بين دفاعات ريال مدريد، ثم سدد الكرة وارتطمت بالقائم، ومرت بسلام على الميرينجي.

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ولم يتغير الحال كثيرًا مع بداية الشوط الثاني، وفي الدقيقة 62 أرسل أديمي عرضية وصلت إلى فولكروج، الذي سدد تسديدة قوية تصدى لها كورتوا بثبات.

وعلى عكس مجريات اللعب، وفي الدقيقة 77 احتسب الحكم ركلة ركنية للميرينجي، لعبها توني كروس وارتقى لها كارفاخال برأسية قوية سكنت الشباك، ليعلن عن الهدف الأول في اللقاء.

وحاول بوروسيا دورتموند، العودة إلى اللقاء مرة أخرى ولكن قبل النهاية بخمس دقائق، أطلق فينيسيوس جونيور رصاصة الرحمة على الفريق الألماني، بعدما استلم تمريرة بيلينجهام ثم سدد تسديدة قوية في المرمى، معلنًا عن الهدف الثاني للميرينجي.