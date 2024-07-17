اليورو كلمة السر.. بيلينجهام مفتاح ريال مدريد لخطف نجم ليفربول!

هل ينضم للميرنجي؟

يستهدف نادي ريال مدريد التعاقد مع نجم ليفربول ترينت ألكسندر أرنولد، من أجل تدعيم الجبهة اليمنى للفريق الملكي، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسب إذاعة "talkSPORT"، فإن "ريال مدريد وجه بوصلته نحو اللاعب الدولي الإنجليزي، الذي ينتهي عقده مع ليفربول في صيف 2025".

وأضافت: "يمكن أن يلعب جود بيلينجهام نجم ريال مدريد، وزميل أرنولد المقرب في المنتخب الإنجليزي، دورًا محوريًا في الصفقة المحتملة".

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وأوضحت أن "علاقة الثنائي أرنولد وبيلينجهام تعززت في يورو 2024، ويبقى أن نرى ما إذا كان ريال سيحول اهتمامه إلى عرض رسمي أم لا".

وختمت: "من غير الواضح ما إذا كان ليفربول سيفكر في بيع الظهير الأيمن متعدد الاستخدامات، أم سيحاول إقناعه بالتوقيع على عقد جديد".