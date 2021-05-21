الوداع؟ برشلونة يُعلن غياب ميسي عن اللقاء الأخير للموسم

حصل على الإذن من كومان

أعلن نادي برشلونة الإسباني، عن عدم ظهور النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أمام إيبار في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني.

برشلونة يلعب غدًا السبت أمام إيبار، في مباراة تحصيل حاصل بعد الخروج تمامًا من سباق الليجا لصالح الثنائي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

لماذا يغيب ميسي عن المباراة؟

الموقع الرسمي لبرشلونة أكد أن ميسي لم يتدرب مع الفريق اليوم الجمعة بعد حصوله على الإذن من المدرب رونالد كومان.

وأوضح أن اللاعب سيحصل على راحة قصيرة من أجل المشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا في شهر يونيو القادم.

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▶ Messi no se entrena con permiso del técnico y no jugará en Eibar



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هل يلعب مرة أخرى مع برشلونة؟

التكهنات مستمرة حول مصير ميسي مع الفريق الكتالوني، حيث ينتهي عقده في شهر يونيو المقبل دون التوصل لاتفاق حول التجديد حتى الآن.

مباراته ضد سيلتا فيجو قد تكون الأخيرة له مع النادي، بعد مسيرة طويلة قضاها النجم الأرجنتيني في كامب نو.

ماذا قدم ميسي هذا الموسم؟

صاحب الـ33 سنة ظهر للمرة الأخيرة بقميص الفريق ضد سيلتا فيجو، بعدما لعب 46 مباراة بكل المسابقات.

اللاعب سجل 38 هدفًا مع الفريق الكتالوني، حيث أحرز 30 هدفًا في الدوري ليضمن لقب الهداف للمرة الثامنة في تاريخه.

وأصبح كذلك أكثر اللاعبين مشاركة مع برشلونة، متجاوزًا تشافي هيرنانديز نجم الفريق السابق، كما تجاوز بيليه كأفضل هداف مع نفس النادي بـ672 هدفًا.

كيف يبدو سباق المنافسة على الليجا؟

المنافسة تنحصر في الوقت الحالي على أتلتيكو مدريد وريال مدريد، حيث يلعب الأول مع بلد الوليد والثاني ضد فياريال غدًا السبت بالجولة الأخيرة.

ويحتل أتلتيكو المركز الأول بـ83 نقطة بعد 37 جولة ومن بعده ريال في المركز الثاني بـ81 نقطة.

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