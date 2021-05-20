قدم ميسي ورأس راموس .. نيمار يصنع لاعبه المثالي

لم يترك لاعباً من الكبار..

صنع نيمار، نجم باريس سان جيرمان، لاعبه المثالي من النجوم الحاليين، بتواجد لكريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وبقية الأسماء البارزة في الساحة الآن.

النجم البرازيلي غاب مساء الأربعاء عن تتويج فريقه بلقب كأس فرنسا عقب الفوز على موناكو، وذلك بسبب الإيقاف.

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وقال نيمار في حوار ضمن حفل يخص "ريد بول": "اللاعب المثالي؟ هل يمكن أن أكون حاضراً؟ يمكنني، رائع!".

وأكمل: "سأضع القوة الجسمانية لكريستيانو رونالدو، مرونة إبراهيموفيتش، رأسيات راموس، سرعة مبابي، قدم ميسي اليسرى، وقدمي اليمنى".

وأردف البرازيلي: "تمركز ليفاندوفسكي، مع عرقلة كانتي، والرؤية الخلاقة لفيراتي في خط الوسط".

ورشح نيمار عدداً من مواطنيه ليكونوا النجوم القادمة في أوروبا: "جابرييل مينينو، أيضاً كايو جورج من سانتوس موهوب للغاية، شاهدت مباراتين له في ليبرتادوريس".

وأتبع: "جيرسون من فلامنجو وقته في البرازيل قد فات، وكذلك جابيجول يمكنه القيام بعمل رائع في أوروبا، هناك العديد ولكن هؤلاء الأبرز".

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وقام نيمار مؤخراً بتمديد عقد مع باريس سان جيرمان ليقطع الطريق على التقارير بخصوص عودته لصفوف برشلونة من جديد.