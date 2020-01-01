الوداد يعلن رحيل الصربي مانولوفيتش عن تدريب الفريق

شرط واحد لقيادة جاموندي فريق الوداد خلفًا للصربي مانولوفيتش.

أعلن نادي الوداد البيضاوي المغربي، إقالة المدرب الصربي زوران مانولوفيتش، المدير الفني للفريق، بعد انفصال تم بالتراضي بين الطرفين.

إدارة الوداد كانت تدرس خلال الفترة الماضية، إقالة الجهاز الفني بقيادة مانولوفيتش، بسبب سوء نتائج الفريق خلال الفترة الماضية.

المدرب الصربي قال خلال تصريحات لموقع "Le360" المغربي: "أشكر الإدارة ولاعبي وجماهير نادي الوداد، كانت فترة إيجابية رغم بعض المشاكل التي واجهت الفريق".

مانولوفيتش تابع: "الوداد في المركز الثاني بالدوري، وعلى بعد خطوات قليلة من التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا".

الوداد: سنعلن عن مفاجآت خلال مؤتمر تقديم جاموندي

واختتم مدرب الوداد السابق تصريحاته موجهًا رسالة إلى جماهير الوداد، حيث قال: "أعتذر عن بعض النتائج السلبية خلال الفترة الأخيرة، وأعتز بالذكريات التي صنعتها مع الوداد".

جاء ذلك بعد ساعات من تعيين الأرجنتيني أنخل جاموندي، المدير الرياضي للفريق، ليكون مرشحًا بقوة لقيادة الوداد خلال الفترة المقبلة.

ولكن يقف عائق تعيين جاموندي مديرًا فنيًا للوداد، هو قوانين الدوري المغربي، التي تمنع إشراف مدرب واحد على فريقين مختلفين في نفس الموسم، حيث كان يتولى مهمة تدريب حسنية أغادير.