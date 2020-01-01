الوداد: سنعلن عن مفاجآت خلال مؤتمر تقديم جاموندي

رئيس الوداد سيعلن عن مفاجآت خلال مؤتمر تقديم الأرجنتيني جاموندي.

أعلنت إدارة نادي الوداد البيضاوي المغربي، عن عقد مؤتمرًا صحفيًا يوم غدٍ الإثنين، وذلك لتقديم المدرب الأرجنتيني ميجيل جاموندي، ليتولى منصب المدير الرياضي للفريق خلال الفترة المقبلة.

الوداد اقترب من إقالة المدرب الصربي زوران مانولوفيتش، بسبب تذبذب نتائج الفريق خلال الفترة الماضية، ليتم التعاقد مع جاموندي، المدرب السابق لفريق حسنية أكادير، تمهيدًا لاتخاذ قرار الإقالة.

وأشار الوداد عبر بيان نشره عبر موقعه الرسمي، إلى أن الوداد سيقوم بتقديم جاموندي، ليتولى منصب المدير الرياضي للوداد، مع تقديم 7 لاعبين جدد في صفوف الفريق.

سعيد الناصيري رئيس الوداد، سيكشف عن استراتيجية الفريق المقبلة، قبل تحوله إلى شركة، والخطوات التي سيسلكها في هذا الشأن.

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كما أكد البيان على أن هناك نقاط أخرى سيتم إضافتها، خلال المؤتمر الصحفي الذي سيقام يوم الإثنين، ستشكل مفاجأة للحضور.

ويعد نادي الوداد، هو أكثر نادي يجري تعاقدات خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية في المغرب، حيث يحتل الفريق المركز الثاني بالدوري، وأيضًا في مجموعته ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الوداد لتدعيم صفوفه بشكل جيد خلال الفترة الحالية، من أجل استمرار المنافسة على لقب الدوري، وأيضًا للصعود من مجموعته في البطولة القارية.