الوحدة يتخلى عن "ريم تشانج وو" في قائمته المحلية

الوحدة يمتلك 5 أجانب

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت تقارير صحفية إماراتية أن الوحدة ينوي التخلي عن قيد الكوري الجنوبي "ريم تشانج وو" في قائمة المحلية للموسم الجديد.

وأعلن النادي الإماراتي اليوم تعاقده رسميًا مع نيكولاس ميليسي بالإعارة من الظفرة، ليرتفع عدد أجانبه إلى 4، إذ يمتلك النادي الثلاثي سيباستيان تيجالي وليوناردو دا سيلفا وريم تشانج.

وحسم النادي عمليًا صفقة ضم المهاجم كارليتوس من ليجا وارسو البولندي، إذ من المتوقع أن يُعلن عن الصفقة خلال الساعات أو الأيام القليلة القادمة.

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وبهذا سيرتفع عدد الأجانب إلى 5، مما سيُلزم الوحدة بالتخلي عن أحدهم في قائمته المحلية وكذلك في الآسيوية، إذ تنص لوائح دوري الخليج العربي الإماراتي على قيد 4 أجانب ضمن قائمة كل فريق، والأمر ذاته ينطبق على القوانين الخاصة بدوري أبطال آسيا.

وأشارت صحيفة الإمارات اليوم لتوجه الإدارة في "فخر أبو ظبي" لقيد ريم تشانج وو في القائمة الآسيوية نظرًا لخبرته وأهميته للفريق، فيما لن يُقيد محليًا وسيُسجل بدلًا منه المهاجم الجديد كارليتوس الذي لن يُقيد آسيويًا لتألق المهاجم ليوناردو دا سيلفا.

يُذكر أن الوحدة سيدشن مشواره القاري في الموسم الجديد بمواجهة النصر السعودي في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.