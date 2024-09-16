بعد أدائه أمام الوحدة .. كومان لبيرجفاين: لا أريد تشويه سمعة السعودية أكثر من ذلك لكنك أثبت صحة كلامي!

جاء الرد على رسالة لاعب هولندا لمدرب منتخب بلاده بالأمس..

لا تزال حرب التصريحات مستمرة بين جناح نادي الاتحاد السعودي ستيفن بيرجفاين، والمدير الفني لمنتخب هولندا رونالد كومان، على خلفية انتقاد الأخير انتقال الأول لدوري روشن السعودي.

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الجناح الأيسر الهولندي كان قد انضم للعميد خلال الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من أياكس الهولندي، بعقد يمتد لعام 2027.

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وعقب تلك الخطوة، أكد كومان بأن أبواب المنتخب أصبح مقفولة أمام اللاعب طوال وجوده في السعودية، ليرد عليه بيرجفاين مشددًا على أنه هو من سيرفض الانضمام للطواحين طوال قيادة الأول لهم.

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وبالأمس، خاض أول مباراة له بقميص الاتحاد أمام الوحدة، ضمن الجولة الثالثة من دوري روشن، والتي انتهت بنتيجة (7-1) لصالح النمور، بينما صنع الهولندي هدفين للفرنسي كريم بنزيما.

وعقب المباراة، خرج بيرجفاين موجهًا رسالة لمدرب منتخب بلاده، مطالبًا إياه بمتابعة الدوري السعودي قبل التحدث والهجوم عليه.

واليوم الإثنين، خرج كومان للرد على محترف النادي الجداوي، مؤكدًا أن مجرد تمكنه من صناعة هدفين في مباراة واحدة وفي أول ظهور له، يشير إلى مدى ضعف المسابقة، مقللًا كذلك من المنافس "الوحدة".

وقال المدير الفني للمنتخب الهولندي في تصريحات نقلها موقع "DE SPELD Sport": "كون بيرجفاين صنع هدفين في مباراة، فهذا يكفي لإخبارنا عن مستوى الدوري هناك، إنه يثبت وجهة نظري تمامًا".

وأضاف: "لا أريد تشويه سمعة الدوري السعودي أكثر من ذلك، أعتقد أن ما قيل يكفي، الوحدة ليس بالفريق الكبير، هو يشبه ألمير سيتي، كون بيرجفاين أدى بشكل جيد أمام هكذا فريق، لا يدفعني لاستدعائه!".