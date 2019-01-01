الوحدة يدرس التعاقد مع إدواردو لاعب الهلال

هل يستغنى الهلال عن خدمات إدواردو لصالح الوحدة؟

طلب المدرب الأوروجوياني دانيال كارينيو، المدير الفني لفريق الوحدة، من إدارة ناديه، التعاقد مع البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب فريق الهلال، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتدعيم صفوف فريقه.

الوحدة سيراقب موقف الهلال من اللاعبين الأجانب، لمعرفة إمكانية التعاقد مع إدواردو، خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأشارت صحيفة "الاقتصادية" السعودية إلى أن الوحدة يدرس الاستغناء عن حارسه الجزائري مصطفى زغبة، والتعاقد مع حارس محلي مميز، للاستفادة من خانته بلاعب أجنبي سابع.

الصحيفة السعودية أكدت على أن إدواردو يتصدر خيارات نادي الوحدة خلال فترة الانتقالات الشتوية، نظرًا لإمكاناته وخبراته الكبيرة في الملاعب السعودية، ولكن لم يتم اتخاذ أي خطوة رسمية للتعاقد معه.

لوشيسكو غاضبًا: هل جزاء الهلال ضغط مبارياته بعد تشريف السعودية؟

ويقوم مسؤولي الوحدة حاليًا بالتشاور في الخيارات المطروحة، وفي حالة الاستقرار على إدواردو، سيتم مخاطبة إدارة الهلال، لمعرفة إمكانية التعاقد مع اللاعب البرازيلي.

إدارة الوحدة تفكر أيضًا في البرازيلي جوستافو لاعب الفيصلي، من أجل التعاقد معه هو الآخر، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويسعى الوحدة بقيادة كارينيو، للاستمرار في المنافسة على صدارة الدوري، حيث يحتل المركز الثاني خلف النصر برصيد 24 نقطة.