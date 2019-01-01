لوشيسكو غاضبًا: هل جزاء الهلال ضغط مبارياته بعد تشريف السعودية؟

الهلال احتل المركز الرابع في كأس العالم للأندية التي أقيمت مؤخرًا.

عبر الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق نادي الهلال، عن غضبه الشديد تجاه لجنة المسابقات باتحاد الكرة السعودي، بسبب ضغط المباريات التي يعاني منه فريقه.

الهلال يستعد لمواجهة العدالة غدٍ الإثنين، باللقاء المؤجل من الإسبوع العاشر، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

لوشيسكو قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل المباراة: "ليس معقولًا أن يتعرض الهلال إلى مثل هذه الجدولة للمباريات، من جانب لجنة المسابقات".

المدرب الروماني تابع: "كيف يحدث هذا الأمر لفريق عادل من مهمة دولية، ونجح في تمثيل المملكة العربية السعودية بالتتويج بلقب دوري أبطال آسيا، والتمثيل في كأس العالم للأندية".

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وتسائل رازفان لوشيسكو غاضبًا: "هل كان جزاء الهلال أن يجد أمامه هذا الضغط المحلي في المباريات، بعد ما قدمه لتشريف السعودية؟".

وأردف: "ليس من العدالة أن يلعب الفريق مباراة كل 3 أيام، مع ظروف السفر في البعض منها، بينما يخوض خصومنا مباراة واحدة على مدار الأسبوع".

الهلال تعادل مع الحزم يوم الخميس الماضي، بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت بالجولة الثالثة عشر ضمن منافسات الدوري السعودي، وسيلعب مباراته الثانية غدٍ الإثنين.