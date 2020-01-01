عبد الله أنور يُعزز غيابات الوحدة أمام الشرطة في دوري أبطال آسيا

مباراة صعبة للفريق الإماراتي في العراق

يُواصل الوحدة الإماراتي استعداداته الجادة لمواجهة الشرطة العراقي في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا ، وقد انضم مهاجمه عبد الله أنور لقائمة الغائبين عن اللقاء.

وكان الفريق قد افتتح مشواره في البطولة بالتعادل مع الأهلي السعودي 1-1، وذلك بعد انتصاره على بني ياس في دوري الخليج العربي الإماراتي بثلاثة أهداف دون مقابل.

المزيد من الفرق

صالح المحمدي يؤكد اتفاقه مع الأهلي ويُفسر غيابه عن مباراة دوري أبطال آسيا

الوحدة يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 29 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الجزيرة ونقطتين عن العين في الوصافة و7 نقاط عن شباب الأهلي في الصدارة.

وكانت بعثة الفريق قد وصلت أربيل مساء أمس بعدما خاض الفريق مرانه الأساسي بملاعب أكاديمية كرة القدم بالشهامة، ومن المقرر أن يختتم الوحدة تحضيراته للمباراة بحصة تدريبية مساء اليوم على ملعب المباراة.

ويغيب عن الوحدة خلال اللقاء الثنائي محمد برغش وطحنون الزعابي للإصابة، وقد انضم لهم عبد الله أنور بعدما فضل المدرب مانويل خيمينيز إبعاده عن اللقاء لعدم اكتمال جاهزيته بسبب الإصابة في العضلة الضامة.

الشرطة كان قد افتتح مشواره في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا بالتعادل على ملعبه "فرانسو حريري" مع الاستقلال الإيراني بهدف لكل فريق.