صالح المحمدي يؤكد اتفاقه مع الأهلي ويُفسر غيابه عن مباراة دوري أبطال آسيا

المدرب يستعد لبدء تجربته مع الفريق

أكد صالح المحمدي توصله لاتفاق مع عبد الإله مؤمنة رئيس الأهلي السعودي لتولي مهمة تدريب الفريق من جديد عقب صدور قرار الإقالة الرسمي المتوقع للمدرب السويسري كريستيان جروس.

الفريق الجداوي خسر أمام الوحدة في الجولة الـ18 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي مساء الجمعة الماضي، لتتخذ الإدارة الجديدة للنادي بقيادة عبد الإله مؤمنة قرارها بإقالة المدرب السويسري عمليًا، وذلك بعدم سفره مع الفريق إلى الكويت لمواجهة الاستقلال الإيراني في ثاني جولات دور المجموعات من دوري أبطال آسيا .

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وتحاول الإدارة التوصل لحل ودي مع جروس لفسخ العقد بالتراضي لكنه يرفض تمامًا ويتمسك بالحصول على كامل مستحقاته المالية والشرط الجزائي في العقده والبالغة 6 ملايين ريال سعودي تقريبًا.

المحمدي تحدث لصحيفة الاقتصادية السعودية نافيًا ما يُقال حول وضعه شروط محددة للعودة لقيادة الأهلي، ومؤكدًا أنه سيبدأ مهمته مع الفريق خلال مواجهة الفتح في الجولة الـ19 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، مفسرًا عدم سفره مع الفريق للكويت لمواجهة الاستقلال الإيراني في دوري أبطال آسيا.

إذ قال " لم أساوم النادي في أي شيء، اتصل بي عبد الإله مؤمنة رئيس النادي واتفقنا على كل شيء، ولم تكن هناك أي عوائق بيننا".

أضاف حول عدم إشرافه على الأهلي أمام الاستقلال الإيراني " كنت موجودًا مع فريق الناشئين في الأحساء كوننا لعبنا ضد هجر، الذي كسبه الأهلي بهدفين مقابل هدف، وحتى أتمكن من الإشراف على فريقي في دوري أبطال آسيا يجب رفع رخصة التدريب أولًا وعقدي مع النادي ثانيًا، وأعتقد أن ضيق الوقت سبب في ذلك".

"سأتواجد مع الأهلي بعد لقاء الاستقلال، تحديدًا في لقاء الفتح في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في الجولة الـ19، مشددًا على أن شعاره سيكون العمل من أجل استعادة هوية الفريق المفقودة.

أضاف حول طموحاته وأهدافه "ما زالت الحظوظ قائمة في المنافسة في الدوري السعودي، وأحتاج إلى وقفة جميع اللاعبين أصحاب الخبرة إلى جانب جميع منسوبي النادي وجماهيره التي ستكون حافزًا كبيرًا لنا، كون المرحلة المقبلة هي بمنزلة الحسم، لذا علينا أن نتعاون ونتكاتف ونلعب بروح الفريق الواحد".

ويتواجد الأهلي حاليًا في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 33 نقطة وبفارق الأهداف عن الوحدة في المركز الرابع وفارق 5 نقاط عن النصر في الوصافة و8 نقاط عن الهلال في الصدارة.