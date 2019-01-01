بحسب المؤرخين - من هو أقدم نادي سعودي مارس كرة القدم؟

الملعب الأساسي لفريق نادي الوحدة السعودي، هو استاد الملك عبد العزيز، والذي يقع في مكة المكرمة

تجد حالة حيرة كبيرة عن التفكير في البحث عن أي معلومة خاصة بالكرة السعودية قدميًا نظرًا لكثرة المصادرة والتوثيق المختلف، وعند البحث عن النادي الأقدم في تاريخ المملكة فأننا نجد العديد من الأحاديث المختلفة، وبعمل بحث كبير توصلنا إلى أن نادي الوحدة هو النادي الأقدم في السعودية.

ويعتبر نادي الوحدة أقدم نادي تأسس في المملكة العربية السعودية، في عام 1916، وذلك بناءً على ما أكد عليه بعض المؤرخين في الإعلام الرياضي السعودي.

البداية عندما تم تأسيسه عام 1916 تحت مسمى "المختلط"، ثم نادي الحزب" وأخيرًا الوحدة، حتى تم تسجيله كنادي رياضي في الإدارة العامة للرياضة والكشافة عام 1945.

الملعب الأساسي لفريق نادي الوحدة السعودي، هو استاد الملك عبد العزيز، والذي يقع في مكة المكرمة، وتم تشييده عام 1986، ويتسع لـ38 ألف مشجع.

ويسمى ملعب استاد الملك عبد العزيز بملعب الشرائع، وهو المسمى الأكثر تداولًا بين الرياضيين في المملكة العربية السعودية.

بحسب تصريحات بعض المؤرخين الكرويين في الإعلام الرياضي السعودي فأن أقدم نادٍ تأسس في المناطق التي تشكل المملكة العربية السعودية هو نادي الوحدة وقد تأسس في عام 1916 بمسمى "المختلط" وتم تغييره إلى مسمى نادي "الحزب" ثم أخيرًا إلى مسمى نادي الوحدة.

وقال بعض المؤرخين أن النادي الذي يحمل اسم الوحدة حاليًا قد تأسس في العهد التركي العثماني والعهد الهاشمي على إقليم الحجاز.

المؤرخ الوحداوي محمد غزالي يماني بحسب تصريحات صحفية له من قبل أكد أن فريق الوحدة هو أول الفرق التي تأسست في مكة المكرمة والسعودية.

وأضاف أن أبناء النادي هم بناة لعبة كرة القدم في المملكة، لكنه أوضح أن نادي الاتحاد كان أول الفرق التي تم تسجيلها رسميًا.

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ورد يماني بالمستندات على ما كتبه المؤرخ عبدالله جارالله المالكي حول زعمه أن نادي الاتحاد هو أقدم الأندية السعودية، وعميدها، مشيرًا إلى أن الوقائع التي سجلها عدد من المؤرخين في كتبهم تؤكد ذلك.

على الرغم من معاناة الفريق خلال السنوات الأخيرة، إلا أنه تمكن من العودة إلى الظهور في الدوري السعودي للمحترفين من جديد.

ويسير الفريق بخطى ثابتة وأكثر من رائعة خلال الموسم الحالي، حيث يتواجد في المركز الثالث بعد مرور 8 جولات من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويمتلك الفريق خلال تاريخه بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين مرتين عامي 1957 و 1966، كما احتل المركز الرابع بالدوري مرة عام 1986 والثالث عام 2007.

كمان نجح الوحدة في تحقيق بطولة فلسطين وذلك عما 1976، وهي بطولة رسمية أقامتها رعاية الشباب لأندية المنطقة الوسطى والغربية.

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وفيما يلي بشكل مفصل أبرز إنجازات نادي الوحدة السعودي :

1- بطولة الدوري السعودي الممتاز:

المركز الثالث: مرة واحدة موسم: 2007

المركز الرابع: مرة واحدة موسم: 1986

3- بطولة كأس الملك:

البطل: مرتين مواسم: 1957 و 1966

الوصيف: 5 مرات مواسم: 1958 و 1959 و 1960 و 1961 و 1970

المركز الرابع (نصف النهائي): مرة واحدة موسم 2011

2- بطولة كأس ولي العهد:

البطل: مرة واحدة موسم: 1960

الوصيف: مرة واحدة موسم: 2011

4- بطولة دوري الدرجة الأولى السعودي:

البطل: 4 مرات مواسم: 1983 و 1996 و 2003 و 2018

الوصيف: مرتان واحدة موسم: 2012 و 2015

5- بطولات أخرى:

بطولة كأس فلسطين عام 1968/ 1388 هـ بعد الفوز على الاتحاد 6 / 4