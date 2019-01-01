أخبار الدوري السعودي: مدرب ألميريا ضمن خيارات الاتحاد ويوردانيسكو يكشف موقفه

تعرف على أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2019، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية لليوم وكيف يعد كل منهم العدة قبل ميركاتو الشتاء

لم يكن سوق انتقالات صيف 2019 في السعودية كسابقه بالتأكيد، حيث لم يشهد الكثير من الصفقات والتحركات لمعظم الأندية السعودية لا سيما الكبرى منها، على عكس الذي سبقه والذي شهد استقطاب لاعبين من مستوى عالٍ على غرار بافيتيمبي جوميس الذي انضم للهلال في صيف 2018.

إذا كنت تعتقد أن اهتمامات الأندية باللاعبين في العالم والمملكة مقتصر على فترتي سوق الانتقالات الصيفية والشتوية فأنت مخطئ، فما أن تنتهي أي فترة للميركاتو إلا وتبدأ الأندية في كيفية تدعيم صفوفها، وكيف يمكنها خطف بعض اللاعبين المميزين قبل الزخم الذي قد يحدث عليهم مع فتح باب الانتقالات.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2019، وما هي اهتمامات الأندية السعودية خاصةً الكبيرة منها على غرار الهلال والأهلي والنصر والاتحاد وغيرهم؟

يوردانيسكو يكشف موقفه من عرض الاتحاد

كشف المدير الفني لروماني ايدي يوردانيسكو المدرب الحالي لنادي غاز ميتان الناشط بالدوري الروماني عن حقيقة وصول عرض سعودي له مؤخرًا عبر وكيل أعماله.

وكانت العديد من التقارير قد تحدثت عن رغبة إدارة نادي اتحاد جدة السعودي في التعاقد مع المدرب الروماني، من أجل خلافة المدير الفني التشيلي لويس سييرا الذي تمت اقالته بسبب سوء النتائج.

وأكد المدرب الشاب تلقي الفريق عرضًا عربيًا مؤخرًا عن طريق وكيل أعماله، حيث تواصل معه أحد الأشخاص لاستطلاع رأيه بهذا الشأن.

وكشف يرودانيسكو عن موقفه من العرض الحالي، مؤكدً أن عقده مع نادي غاز ميتان يمتد حتى نهاية الموسم الجاري 2019\2020، وإنه يرغب في مواصلة مشوراه مع الفريق.

مدرب ألميريا الإسباني على طاولة الاتحاد

كشفت تقارير صحفية سعودية عن عمل إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي بكل قوة من أجل إيجاد مدير فني جديد للفريق ليحل بدلاً من المدير الفني التشيلي لويس سييرا.

وقالت صحيفة "الوطن" بحسب مصادرها أن إدارة العميد تدرس حاليًا العديد من السير الذاتية من ضمنها المدير الفني البرتغالي بيدرو ايمانويل المدير الفني السابق لنادي التعاون والحالي لنادي ألميريا الإسباني.

وتأتي فكرة التعاقد مع المدرب البرتغالي نظرًا للنتائج الجيدة التي حققها رفقة سكري القصيم العام الماضي، وامتلاكه خبرة العمل بالدوري السعودي للمحترفين.

وكان بيدرو قد نجح في قيادة التعاون للفوز بكأس خادم الحرمين الشريفين على حساب العميد في المباراة النهائية، وحصوله على أفضل مدرب في الموسم الماضي.

سلمان المؤشر يضع شرطًا لتجديد عقده مع الأهلي

أكدت تقارير صحفية سعودية أن اللاعب سلمان المؤشر لاعب النادي الأهلي السعودي قد وضع شرطًاً من أجل تجديد تعاقده مع الراقي خلال الفترة المُقبلة.

سلمان المؤشر ربط تجديد عقده بتسلم كافة مستحقاته المتأخرة رافضاً فكرة التفاوض مع الإدارة قبل إغلاق الدفعات المالية التي لم يتسلم منها أي مبلغ منذ 3 أعوام.

وتأمل إدارة الأهلي الحالي برئاسة أحمد الصائغ في تجديد عقد اللاعب الذي يدخل فترة الانتقالات الحرة خلال ثلاثة أشهر، ويحق له التوقيع لأي نادي.