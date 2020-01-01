الوافد الجديد لأرسنال يُبدي انبهاره بمارتينيلي

موهبة عظيمة لا تتكرر كثيرًا..

أعرب بابلو ماري، مدافع أرسنال الجديد، عن إعجابه الشديد بزميله مارتينيلي، متنبئًا له بأن يكون واحدًا من أفضل اللاعبين في العالم في الفترة المقبلة.

ماري انضم إلى كتيبة مايكل أرتيتا في سوق الانتقالات الشتوية المنتهية قادمًا من فلامنجو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وفي تصريحات له للموقع الرسمي لأرسنال قال عن مارتينيلي "لقد انفجر مؤخرًا وأظهر للجميع أنه لاعب رائع ولديه الكثير من المواهب.".

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كما أضاف "من الواضح أنه لا يزال صغيرًا للغاية ولكنه يتمتع بالفعل بالقدرة على اللعب في أعلى المستويات والظهور بصورة جيدة للغاية.".

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"سأبارك له عندما ألتقي به ولكنه في حاجة إلى مواصلة العمل بكل جد واجتهاد لأنه موهوب حقًا."

وأتم قائلًا "أظهر أنه مختلف عن أي لاعب آخر من ناحية الإمكانيات، لديه رؤية عظيمة وموهبة حقيقية ويتحسن صنع القرار لديه، لا يزال لديه الكثير ليظهره في المرحلة القادمة.".

"أعتقد أنه سيستمر في التطور تدريجيًا حتى يصير واحدًا من أفضل اللاعبين في العالم."

يذكر أن مارتينيلي قد أحرز 10 أهداف خلال 23 مباراة خاضها بمختلف المسابقات بقميص الجانرز حتى الآن.

