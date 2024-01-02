صراع اللاعب الآسيوي .. حملة شرسة من الهلال والاتحاد لخطف نجم الدوري الفرنسي

كلاهما يريد اللاعب نفسه، فمن ينتصر في النهاية؟

SHAHID

"اللاعب الآسيوي" الشغل الشاغل للأندية السعودية خلال الميركاتو الشتوي الجاري، إذ تسمح اللوائح لهم بقيد لاعب آسيوي، للاستفادة منه في دوري الأبطال، إذ أن له معاملة خاصة بعيدة عن الاجانب.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لوائح البطولة القارية تسمح للأندية في قوائم المباريات بضم خمسة لاعبين أجانب، مع لاعب سادس يحمل جنسية أي بلد آسيوي، وهو ما تسعى الأندية السعودية لاستغلال بطريقة مناسبة خلال الفترة المقبلة، بعد تجاهله بعض الشيء من قبل.

وخلال الساعات الماضية، تردد اسم الياباني جونيا إيتو؛ جناح أيمن استاد ريمس الفرنسي، في الوسط الرياضي السعودي، إذ زعمت بعض الحسابات الاتحادية أنه على رأس اهتمامات ناديهم خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

لكن هذه المزاعم قابلها جمهور الهلال بتفعيل وسم "#ايتو_مطلب_للهلال" عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، يأتي حاليًا ضمن المواضيع الأكثر تداولًا، مطالبة إدارة فهد بن نافل بالتعاقد معه.

صاحب الـ30 عامًا بدأ رحلته في أوروبا من جينك البلجيكي، قبل أن ينتقل للدوري الفرنسي في صيف 2022. وشارك إيتو خلال الموسم الجاري في 17 مباراة مع ريمس، سجل خلالها هدفين وصنع أربعة آخرين.

يذكر أن الهلال صعد لدور الـ16 من دوري الأبطال وينتظر مواجهة سباهان أصفهان الإيراني، فيما يلتقي الاتحاد بنافباخور الأوزبكي، في فبراير المقبل.

SHAHID