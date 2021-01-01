الهلال يحاول إقناع سيلفا للتعاقد معه.. والإدارة تحدد البديل

الهلال يسعى لحسم ملف المدرب الجديد

كشفت تقارير صحفية برتغالية، آخر تطورات سعي الهلال في التعاقد مع ماركو سيلفا المدير الفني السابق لإيفرتون لتولي القيادة الفنية خلال الفترة المقبلة.

الهلال يسعى للتعاقد مع مدير فني أجنبي قوي بداية من الموسم المقبل، بعد رحيل الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني السابق، وتولي روجيرو ميكالي حتى نهاية الموسم.

ووفقًا لصحيفة "maisfutebol" البرتغالية، أن الهلال فتح خط مفاوضات مع ماركو سيلفا منذ شهر فبراير الماضي، ولكن لم ينجح في إقناع المدرب حتى الآن.

ويسعى الهلال لوضع بعض البدائل للتعاقد مع أحداهما في حال الفشل في التوصل لاتفاق مع البرتغالي ماركو سيلفا حيث ترى فيه الإدارة أفضل الحلول.

وكشفت الصحيفة أيضًا أن بيدرو مارتينيز هو المرشح الذي يلي ماركو سيلفا، وهو توج مؤخرًا بلقب الدوري اليوناني مع أولمبياكوس.

بيدرو مدرب مميز ولكنه يمتلك عقد مع أولمبياكوس اليوناني حتى نهاية موسم 2021 – 2022، فمازالت المحاولات جارية من جانب الهلال لحسم ملف المدرب.