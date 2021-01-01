السعودية رفقة المغرب والجزائر مع مصر .. قرعة متوازنة لكأس العرب

قرعة مثيرة في بطولة كأس العرب للمنتخبات

أسفرت قرعة بطولة كأس العرب عن مواجهات مثيرة بين المنتخبات العربية، في البطولة التي سوف تستضيفها قطر في نهاية العام الجاري تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وتشارك في البطولة 23 منتخبًا عربيًا، منهم 14 في الدور الأول الذي سيشهد مباريات إقصائية ويتأهل إلى دور المجموعات منهم 7 منتخبات بالإضافة إلى الـ9 المتواجدين في المجموعات.

وجاءت القرعة بمواجهات الدور الأول على النحو التالي:عمان أمام الصومال، ولبنان ضد جيبوتي، والأردن وجنوب السودان، والبحرين أمام الكويت، وموريتانيا أمام اليمن، وفلسطين وجزر القمر وليبيا أمام السودان.

ويتأهل 7 منتخبات لتضم على المجموعات الـ4، والتي تضم كلًا من:

المجموعة الأولى

قطر

العراق

الفائز من عمان والصومال

الفائز من البحرين والكويت

المجموعة الثانية

تونس

الإمارات

سوريا

الفائز من موريتانيا واليمن

المجموعة الثالثة

المغرب

السعودية

الفائز من الأردن وجنوب السودان

الفائز من فلسطين وجزر القمر

المجموعة الرابعة

الجزائر

مصر

الفائز من لبنان وجيبوتي

الفائز من السودان وليبيا