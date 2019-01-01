الهلال يُجدد عقد محمد جحفلي حتى عام 2023

مقطع فيديو بسيط أعلن فيه اللاعب تجديد تعاقده

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلنت إدارة نادي الهلال السعودي تجديد تعاقدها مع اللاعب محمد جحفلي مدافع الفريق رسميًا حتى عام 2023.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الفيديو مقطع فيديو بسيط أعلن فيه اللاعب تجديد تعاقده مع الفريق، ليبقى حتى عام 2023 رفقة الزعيم.

إدارة الهلال اتفقت مع جحفلي على تجديد عقده مع النادي، في معسكر الفريق الحالي بالنمسا، بعد التوصل إلى اتفاق مرضي للطرفين.

كاريلو عبر إنستقرام "العودة إلى العائلة💙"



(📸: IG/18andrecarrillo) pic.twitter.com/2Pjtutrqou — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 23, 2019

هذا التجديد يأتي عقب تداول العديد من الأنباء حول إمكانية رحيل اللاعب عن الفريق عقب نهاية قده وعدم وجود رغبة للإبقاء عليه.

ويبدو أن المدير الفني الروماني رازفان لوتشيسكو قد قرر بقاء اللاعب رفقة الزعيم خلال الفترة المقبلة، في ظل عدم توفر الخيارات الدفاعية المحلية.

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يذكر أن جحفلي انضم للهلال قادمًا من الفيصلي في نهاية عام 2014 ولعب 4 مواسم ونصف الموسم.