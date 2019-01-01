الهلال يتمسك بالتعاقد مع كويلار وإدواردو في خطر

إدارة الهلال تتمسك بضم اللاعب بجدية من أجل الاستفادة به في الموسم الجديد

ماجد جزر

أكدت تقارير صحفية سعودية تمسك إدارة الهلال بالتفاوض مع اللاعب الدولي الكولومبي جوستافو كويلار لاعب نادي فلامنجو البرازيلي الحالي.

وتشهد الصفقة صراعًا كبيرًا بين الهلال وأكثر من نادٍ على رأسهم نادي بولونيا الإيطالي، الذي يستهدف ضم اللاعب خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

التقارير أشارت إلى أن إدارة الهلال تتمسك بضم اللاعب بجدية من أجل الاستفادة به في الموسم الجديد الذي ينطلق الخميس المُقبل.

تقارير أشارت إلى أنه في حال قدوم اللاعب الكولومبي سيكون بدلاً عن البرازيلي كارلوس إدواردو، وأشارت إلى استمرار المدافع ألبرتو بوتيا خلال الفترة المقبلة.

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وكان بوتيا أحد العناصر الأساسية مع الهلال خلال الموسم الماضي، وقدم مستوى جيدًا مع الزعيم خلال المباريات الذي تواجد بها أساسيًا.