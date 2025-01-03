نيمار يواجه اتهامات جديدة بعد آلام المعدة وصورة صديقته الجدلية .. والهلال يرد بـ"مقطع فيديو"!

نيمار أصبح عنوانًا لإثارة الجدل مع الهلال..

في الساعات الماضية.. بدأت حملة جديدة ضد نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال؛ على خلفية "غيابه" عن التدريبات الجماعية.

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الهلال أعلن في بيانٍ رسمي مساء أمس الخميس، "غياب" نيمار عن التدريبات الجماعية للفريق الأول؛ بسبب شعوره بآلام في المعدة.

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هذا البيان دفع الكثيرين للتشكيك في "مرض" النجم البرازيلي، والزعم بأن غيابه عن التدريبات أمس؛ ليس إلا حلقة جديدة من مسلسل تبرير سفرياته المستمرة.

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هذه المزاعم ألمح إليها الإعلامي عبدالعزيز العصيمي بالفعل؛ عندما كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "التاريخي غادر لدبي يوم أمس.. لا يكون وجع المعدة جته وهو في البزنس كلاس".

وما ربط بين تغريدة العصيمي ونيمار.. نشر برونا بيانكاردي صديقة النجم البرازيلي، صورة شخصية لها بموقع "إنستجرام"؛ وهي في رحلة بدبي الإماراتية، أمس الخميس.

ووسط هذه الحملة.. أعلن نادي الهلال عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عودة نيمار دا سيلفا جونيور للمشاركة في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم مجددًا، مساء اليوم الجمعة.

ولم يكتفِ الهلال بذلك؛ حيث حرص على إظهار "تألق" نيمار في التدريبات؛ عندما نشر مقطع فيديو له وهو يمرر "كرة حاسمة" إلى زميله محمد القحطاني، في المناورة التكتيكية.

وكان الهلال قد رفع اسم النجم البرازيلي من "القائمة المحلية" في يناير من عام 2024، بعد إصابته بـ"قطع في الرباط الصليبي"؛ حيث لا يحق للاعب سوى المشاركة في بطولة "النخبة الآسيوية" حاليًا، وذلك حتى حسم مستقبله بإعادة قيده مجددًا، من عدمه.

جدير بالذكر أن الهلال يستعد لكلاسيكو المملكة الكبير ضد الاتحاد، مساء يوم 7 يناير 2025، ضمن منافسات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي.