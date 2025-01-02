مشاكله لا تنتهي أبدًا .. الهلال يعلن غياب نيمار عن التدريبات لهذا السبب!

نيمار مع الهلال من "معاناة إلى أخرى"..

لا يمر أسبوع واحد فقط، حتى يسمع عاشق كرة القدم بصفة عامة ونادي الهلال خاصة، خبرًا عن معاناة النجم نيمار دا سيلفا جونيور، من إصابة أو مشكلة ما.

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نيمار البالغ من العمر 32 سنة، انضم إلى الهلال في صيف عام 2023، قادمًا من صفوف نادي باريس سان جيرمان؛ حيث لعب 7 مباريات رسمية فقط مع الزعيم، بسبب إصابته بـ"قطع في الرباط الصليبي"، ثم "تمزق في العضلة الخلفية".

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وبعد الشفاء من الإصابة الأخيرة "تمزق في العضلة الخلفية"؛ عاد النجم البرازيلي للمشاركة في التدريبات الجماعية للزعيم الهلالي، خلال اليومين الماضيين، قبل أن يُغيب مجددًا مساء الخميس.

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الهلال أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، غياب نيمار عن التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم، مساء اليوم الخميس؛ لأسباب صحية.

وكشف الهلال عن أن نيمار دا سيلفا جونيور، شعر بآلام في المعدة، وهو ما أدى إلى غيابه عن تدريبات اليوم؛ دون أن يذكر النادي موعد عودته.

وكان الهلال قد رفع اسم النجم البرازيلي من "القائمة المحلية" في يناير من عام 2024، بعد إصابته بـ"قطع في الرباط الصليبي"؛ حيث لا يحق للاعب سوى المشاركة في بطولة "النخبة الآسيوية" حاليًا، وذلك حتى حسم مستقبله بإعادة قيده مجددًا، من عدمه.

جدير بالذكر أن الهلال يستعد لكلاسيكو المملكة الكبير ضد الاتحاد، مساء يوم 7 يناير 2025، ضمن منافسات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي.