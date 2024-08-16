"صديق مقرب من رياض محرز والأهلي أراده" .. الهلال يخطط لصفقة مفاجئة من مانشستر سيتي

اسم ارتبط بدوري روشن السعودي سابقًا..

لا يزال مسؤولو نادي الهلال السعودي، يعملون من أجل "تدعيم" صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

الهلال لم يتعاقد مع أي صفقة - حتى الآن -، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، مع تخليه عن عددٍ من اللاعبين المحليين، إلى جانب اقتراب ظهيره الأيمن الدولي سعود عبدالحميد، من الانتقال إلى فريق العاصمة الإيطالية روما.

وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "الرياضية"، عن تحرك من الزعيم الهلالي؛ للتعاقد مع الظهير الأيمن الدولي الإنجليزي كايل ووكر، في صيف العام الحالي.

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الصحيفة أعلنت إجراء الهلال "اتصالات" مع العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي؛ لبحث إمكانية التعاقد مع ظهيره ووكر؛ وذلك قبل تقديم عرض رسمي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الهلال سيقدم عرضه الرسمي الأول، في الساعات القادمة؛ إذا وجد استعدادًا من إدارة مانشستر سيتي، للتخلي عن الظهير الدولي الإنجليزي.

وهذه ليست المرة الأولى التي يرتبط فيها اسم ووكر بالسعودية؛ حيث قيل في وقتٍ سابق إن النادي الأهلي "يريده"، بالإضافة إلى أن اللاعب نفسه اعترف بمتابعته بعض مباريات المسابقة المحلية في المملكة؛ بسبب علاقته القوية بالساحر الجزائري رياض محرز، جناح قلعة الراقي.

جدير بالذكر أن الساعات الماضية شهدت أنباءً، عن اهتمام من نادي الهلال بالنجم الهولندي جيريمي فريمبونج، ظهير أيمن نادي باير ليفركوزن الألماني؛ لضمه إلى صفوفه، مع اقتراب رحيل سعود عبدالحميد.