"أتمنى أن أكون حيًا للاستمتاع في المملكة ورياض محرز تمسك بالأهلي" .. جوارديولا يتحدث عن الثورة السعودية

الثورة السعودية من وجهة نظر جوارديولا..

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أشاد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بـ"الثورة الكبرى" في القطاع الرياضي السعودي.

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جوارديولا أعلن الرحيل عن مانشستر سيتي بنسبة كبيرة، في صيف عام 2025، بعد نهاية عقده بشكل رسمي؛ وسط مناشدات من الجماهير السعودية، للتعاقد معه.

وفي هذا السياق.. أكد جوارديولا في تصريحات مع برنامج "صدى الملاعب"، أن السعودية تريد أن يكون لديها مسابقة قوية للغاية؛ لذلك تضخ أموالًا ضخمة، للتعاقد مع أبرز نجوم ومدربي العالم.

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وعن الساحر الجزائري رياض محرز، الذي انتقل من السيتزنس إلى الأهلي السعودي، في صيف عام 2023؛ قال المدرب الإسباني: "أنا أحبه كثيرًا وأفتقده".

وكشف بيب جوارديولا، عن أن محرز تمسك بالانتقال إلى السعودية وتحديدًا الأهلي، في الميركاتو الصيفي الماضي؛ من أجل مصلحته ومصلحة عائلته أيضًا؛ على حد وصفه.

وبخصوص تنظيم السعودية، كأس العالم 2024؛ علق جوارديولا قائلًا: "أتمنى أن أكون على قيد الحياة حتى هذا الوقت؛ لكي أستمتع بهذا الحدث الكبير في المملكة".

ومن ناحيته.. أكد النجم الإنجليزي الدولي كايل ووكر، ظهير أيمن نادي مانشستر سيتي، على أنه يرتبط بعلاقة صداقة قوية للغاية مع الساحر الجزائري، وأنه يتواصل معه يوميًا تقريبًا.

وأشار ووكر، إلى أنه يتابع بعض مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين، وخاصة لقاءات النادي الأهلي؛ بسبب محرز.

جدير بالذكر أن اسم الظهير الإنجليزي الدولي، ارتبط بقوة بالانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الميركاتو الصيفي القادم؛ وسط تأكيدات على تواصل محرز معه، لإتمام الصفقة.

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