هل يفك النصر "‘عقدة أكتوبر" أمام الهلال في ديربي الرياض؟

يحل النصر اليوم ضيفًا على الهلال في ثامن جولات الدوري السعودي على ملعب جامعة الملك سعود

يحل النصر ضيفًا على الهلال في استاد جامعة الملك سعود مساء اليوم في ديربي الرياض لحساب الجولة الثامنة من الدوري السعودي.

ويسعى الفريقان للفوز بالمباراة، ليعزز الزعيم صدارته ويزيد فارق النقاط مع وصيفه، وليحاول العالمي تقليص الفجوة والعودة بقوة لصراع لقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

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ولم يخسر النصر آخر مباراتين أمام الهلال في الدوري السعودي، لكنه لم يفز أبدًا على منافسه خلال الديربيات التي لُعبت في شهر أكتوبر.

إذ لعب الفريقان 4 مباريات ضمن الدوري السعودي للمحترفين خلال أكتوبر، فاز الهلال في 3 وتعادل في الأخيرة ولم يخسر أبدًا.

اللقاء الأول كان عام 2004 وحسمه الهلال لصالحه بهدفين دون رد أحرزهما سامي الجابر، وكرر الزعيم تفوقه في ديربي 2008 وانتصر بنتيجة 2-1 وبهدفي ياسر القحطاني وأحمد الفريدي وسجل للنصر إلتون جوزيه.

الديربي الثالث في أكتوبر كان عاد 2010 وانتهى بالتعادل 1-1، وقد سجل للهلال عيسى المحياني وأحرز هدف النصر عبد الرحمن القحطاني، والديربي الأخير كان عام 2017 وانتهى بفوز فريق الموج الأزرق 2-1 وسجل هدفين سالم الدوسري وكارلوس إدواردو فيما أحرز هدف النصر مهاجمه السابق محمد السهلاوي الذي يلعب في الشباب حاليًا.

تُرى هل يُحطم النصر "عقدة أكتوبر" ويهزم الهلال في ديربي الرياض مساء اليوم؟