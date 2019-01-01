بالأرقام | أمرابط يُجيد صناعة الأهداف لا إحرازها، ودوسري 2018-2019 أفضل

مقارنة بالأرقام بين سالم الدوسري نجم الهلال ونور الدين أمرابط نجم النصر قبل مواجهة الفريقين في ديربي الرياض ضمن الدوري السعودي

يستعد الجمهور السعودي والعربي لمتابعة واحدة من القمم الكلاسيكية والديربيات التاريخية في الوطن العربي، وهي مواجهة الهلال والنصر على استاد جامعة الملك سعود يوم غدٍ الأحد لحساب الجولة الثامنة من الدوري السعودي.

ويضم الفريقان عددًا من النجوم الكبار، خاصة في خط الهجوم، ويلعب الثنائي نور الدين أمرابط وسالم الدوسري دورًا بارزًا في المنظومة الهجومية للنصر والهلال على الترتيب.

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خلال التقرير التالي نُقارن بين أداء اللاعبين خلال الموسم الماضي والجاري بالأرقام والإحصائيات القادمة من أوبتا ..

لعب نور الدين أمرابط دورًا محوريًا في تتويج النصر بلقب الدوري السعودي الموسم الماضي، إذ صنع مع جوليانو وعبد الرزاق حمدالله ثلاثيًا مرعبًا في الملاعب السعودية.

شارك أمرابط في 26 مباراة خلال الموسم الماضي من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، منهم 24 منذ البداية، وقد سجل خلالهم 5 أهداف وصنع 9.

الجناح المغربي يُجيد صناعة اللعب والفرص والأهداف أكثر من إحرازها، إذ سنحت له 9 فرص محققة للتسجيل لم يُسجل منها سوى 2 وأهدر 7، أي بنسبة نجاح 22% فقط.

على الجانب الآخر، لعب الدوسري مع الهلال 23 مباراة الموسم الماضي منهم واحدة فقط كبديل، وقد سجل أيضًا 5 أهداف ولكنه لم يصنع سوى 3.

ويمتاز اللاعبان على قدرة عالية على صناعة الفرص، إذ صنع أمرابط 50 فرصة الموسم الماضي منهم 45 من اللعب المفتوح و5 من الكرات الثابتة، فيما نجح سالم الدوسري في صناعة 34 فرصة جميعهم من اللعب المفتوح.

وعلى صعيد الفرص المحققة للتسجيل، صنع المغربي 13 فرصة فيما كان نصيب السعودي 4 فرص.

تابعوا في الشكل أدناه الإحصائيات الكاملة للاعبين خلال الموسم الماضي من الدوري السعودي.

الموسم الجاري شهد غياب سالم الدوسري عن بعض مباريات الهلال بسبب الإصابة أو رغبة المدرب رازفان لوشيسكو في إراحته لمباريات دوري أبطال آسيا ولتطبيق أسلوب المداورة بين اللاعبين.

شارك الدوسري في 3 مباريات فقط لم يبدأ منها سوى واحدة فقط، لم يُسجل أي هدف في الدوري السعودي واكتفى بصناعة واحد فقط، صنع 3 فرص منهم 2 محققتين للتسجيل.

أمرابط كان أفضل حالًا بوضوح هذا الموسم، إذ خاض جميع مباريات النصر الستة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، لم يُسجل أيضًا لكنه صنع هدفين.

الدولي المغربي نجح هذا الموسم في صناعة 23 فرصة منهم 4 من كرات ثابتة ومنهم 6 فرص محققة، وقد واصل حظه العاثر مع الفرص المحققة إذ سنحت له فرصتين أهدرهما.