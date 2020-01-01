رسميًا - لاعبو الهلال يعلنون تخفيض رواتبهم

كورونا وضع كافة الأندية في أزمة اقتصادية

أعلن لاعبو الهلال السعودي وجهازهم الفني والإداري، بشكل رسمي اليوم الإثنين، دعم الزعيم عن طريق الموافقة على تخفيض رواتبهم، في محاولة للتغلب على المشكلات التي يخلفها انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

المملكة السعودية أوقفت كافة النشاطات الرياضية في منتصف مارس الماضي وحتى إشعار آخر، على إثر ظهور مئات الحالات المصابة بالفيروس، مع فرض حالة من الحظر التجول الجزئي في بعض المدن، والكامل في مدن أخرى.

تدريبات الفرق كذلك توقفت بشكل كامل، لتتأثر الأندية بشكل كبيرومنها من دخل في أزمة مالية طاحنة، ولا يزال يسعى لتخفيض رواتب لاعبيه.

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وأوضح الحساب الرسمي للزعيم أن لاعبي الفريق قدموا مبادرة بتخفيض رواتبهم الشهرية بنسبة 50% خلال فترة إيقاف النشاط.

وتأتي مبادرة لاعبي الأزرق والجهازين الفني والإداري، حتى يتلافى النادي العاصمي الآثار الاقتصادية المتوقعة بسبب كورونا.

إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، ثمنت مبادرة الفريق، موضحة أنها تعكس مدى استشعارهم للمسؤولية وتكاتفهم مع ناديهم في مختلف الظروف.

يذكر أن الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للفريق، أعلن في تصريحات صحفية من قبل أن إدارة الزعيم عرضت عليه تخفيض راتبه وهو وافق على الفور. (طالع التفاصيل)