البليهي يخضع لعملية جراحية والشهراني يغيب عن مران الهلال

البليهي أصيب عقب مواجهة شهر خودرو

خضع علي البليهي؛ مدافع الهلال السعودي، اليوم الثلاثاء، لعملية جراحية ناجحة، بعد تعرضه لحادث أمس الإثنين.

بعثة الزعيم عادت من الإمارات مساء أمس الإثنين، بعدما حققت الفوز أمام شهر خودرو الإيراني بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وعقب المباراة، سقط أحد الأبواب الزجاجية على البليهي، ليتعرض على إثر هذا الحادث لجروح في أنحاء متفرقة من جسده، استدعت تدخل جراحي، لإزالة قطع الزجاج المتهشم.

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وأوضح الجهاز الطبي للأزرق أن المدافع سيغيب عن الملاعب لمدة أسبوعين، لحين التئام جروحه قبل أن يعود مجددًا للمشاركة في التدريبات الجماعية.

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وفي الإطار نفسه، غاب ياسر الشهراني عن مران اليوم، إذ تواجد في العيادة بمقر النادي، نظرًا لشعوره بآلام في عضلة الفخذ أثناء لقاء الأمس.

ومن المقرر أن يجري الشهراني أشعة على موضع إصابته، للوقوف على حالته وتحديد مدة غيابه.

يذكر أن الهلال يخوض مرانًا مغلقًا غدًا الأربعاء بمقر النادي، يغادر بعده إلى المجمعة، استعدادًا لملاقاة الفيحاء بعد غدٍ الخميس، ضمن الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتصدر الزعيم جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 38 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه، بينما يأتي الفيحاء في المركز العاشر برصيد 21 نقطة.