جوميس: الثقة والعمل مفتاحي التتويج بـ دوري الأبطال مرة أخرى

المهاجم الفرنسي يرى أن الهلال أمامه تحديات كبيرة من أجل تحقيق لقب دوري أبطال آسيا مرة أخرى.

تحدث الفرنسي بافيتيمبي جوميس، مهاجم فريق نادي الهلال السعودي، عن الصعوبات التي ستواجه فريقه خلال الفترة المقبلة، بعد الفوز على فريق شاهر خودرو الإيراني، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الإثنين.

الهلال حقق الفوز على فريق شاهر خودرو بهدفين مقابل لاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الأولى، ضمن منافسات المجموعة الثانية، ببطولة دوري أبطال آسيا.

جوميس قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "لدينا تحديات كبيرة نواجهها فيه هذه البطولة، لأن كل من سيواجهنا سيبذل جهدًا مضاعفًا، لأنه سيواجه حامل اللقب".

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المهاجم الفرنسي تابع: "الثقة والعمل مفتاحي تحقيق اللقب الآسيوي للمرة الثانية على التوالي، ونحن نبذل قصارى جهدنا خلال التدريبات، وننتظر ثمار هذا العمل".

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وحقق الهلال لقب دوري أبطال آسيا الموسم الماضي، بعد الفوز على أوراوا ريد الياباني في المباراة النهائي، بنتيجة 3-0 بمجموع الذهاب والإياب.

ويستعد الهلال لمواجهة الفيحاء بالجولة الثامنة عشر، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، مساء يوم الخميس المقبل.