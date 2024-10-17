"لا يهتمون إلا بهذا الأمر فقط!" .. ستيف كالزادا يتحدث عن سخرية جماهير الهلال منه بسبب "الطبخ"

الهلال يعيش أفضل فتراته الكروية..

كشف الإسباني ستيف كالزادا، الرئيس التنفيذي لنادي الهلال السعودي، عن كواليس سخرية الجماهير منه؛ بسبب صورته الشهيرة وهو يقوم بـ"الطبخ".

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

كالزادا كان قد نشر سابقًا، صورة شخصية له وهو يقوم بـ"الطبخ"؛ الأمر الذي تفاعل معه الجمهور بسخرية، معتبرين أنه لا يملك أي صلاحيات في نادي الهلال، ويقوم بإهدار وقته في أشياءٍ أخرى.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعن ذلك يقول كالزدا في جلسة حوارية: "أردت مشاركة الجماهير بعض لحظات حياتي اليومية في المملكة.. أنا أحب الطبخ؛ لذلك نشرت صورة شخصية عبر حسابي الرسمي بـ(إنستجرام)، وأنا أقدم بعض وصفات الطعام".

GOAL

وأشار الرئيس التنفيذي الإسباني إلى أنه تفاجئ بالجماهير الهلالية، وهي تقوله له هل "أنت طباخ"؛ مطالبة إياه بأن يترك مثل هذه الأمور، وأن يجيب عليهم بشأن مصير الصفقات الجديدة.

وأوضح ستيف كالزادا أن الجماهير، لا تهتم بأي شيء يحدث في النادي؛ إلا بالنجوم العالميين الذي سيأتون إلى الفريق الأول، وهؤلاء الذين سيرحلون عن الزعيم.

وشدد كالزادا على أن المسؤولين في الهلال، يهتمون بكل ما هو متعلق بمستقبل النادي، بعيدًا عن الصفقات أو اللاعبين الراحلين؛ خاصة فيما يتعلق بزيادة الإيرادات.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سيطر على كافة الألقاب المحلية في الموسم الماضي 2023-2024، وبدون أي هزيمة؛ قبل أن يبدأ العام الرياضي الحالي، بالحصول على لقب كأس السوبر السعودي.